U Bijelom Polju i Nikšiću uginulo više od 80 životinja; iz IJZ poručuju da je prenos ptičjeg gripa na ljude rijedak

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osobe koje su bile u kontaktu sa životinjama zaraženim virusom ptičjeg gripa (H5N1) nalaze se pod zdravstvenim nadzorom, dok je jedna osoba trenutno u procesu testiranja, prenosi portal Vijesti.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopštili su da za sada nema potvrđenih slučajeva infekcije kod ljudi.

„Osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim životinjama ili živinom nalaze se pod zdravstvenim nadzorom lokalnih epidemioloških službi. Testiranje se sprovodi samo ukoliko se kod osoba pojave simptomi respiratorne infekcije. Trenutno je jedan uzorak u procesu testiranja“, kazali su iz IJZ, prenosi portal Vijesti.

Dodaju da u saradnji sa lokalnim higijensko-epidemiološkim službama sprovode nadzor nad izloženim osobama, edukaciju građana i zdravstvenih radnika, kao i koordinaciju sa veterinarskim službama.

Iz IJZ naglašavaju da su infekcije virusom H5N1 kod ljudi veoma rijetke i gotovo uvijek povezane sa intenzivnim i direktnim kontaktom sa zaraženom živinom ili kontaminiranim okruženjem, poput farmi.

„Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), prenos virusa sa životinja na ljude je rijedak, a prenos sa čovjeka na čovjeka izuzetno rijedak i do sada nije zabilježeno održivo širenje među ljudima“, navode iz IJZ, prenosi portal Vijesti.

U rijetkim slučajevima infekcije kod ljudi simptomi mogu uključivati povišenu temperaturu, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, bolove u mišićima i opštu slabost, a može doći i do razvoja upale pluća.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju kontakt sa bolesnim ili uginulim pticama, da ne diraju uginule ptice bez zaštitne opreme, da održavaju higijenu ruku nakon kontakta sa životinjama i da konzumiraju samo dobro termički obrađeno meso i jaja.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ranije je saopštila da je u Crnoj Gori potvrđen prvi slučaj ptičjeg gripa kod domaće živine na dva nekomercijalna gazdinstva – u Nikšiću i Bijelom Polju, prenosi portal Vijesti.

Direktor Uprave Vladimir Đaković kazao je da je ovo prvi slučaj ptičjeg gripa u zemlji od 2021. godine, kada je zabilježen kod pelikana na Skadarskom jezeru, ali da je sada prvi put potvrđen kod domaće živine.

Prema podacima nadležnih, u Bijelom Polju uginule su 22 životinje – 18 koka nosilja i četiri guske, dok su na gazdinstvu kod Krupačkog jezera u Nikšiću uginule 62 jedinke. Sumnja se da je do zaraze došlo nakon kontakta domaće živine sa divljim pticama.

Nadležni upozoravaju da je riječ o visoko patogenom virusu i pozivaju vlasnike gazdinstava da prijave svako uginuće ili sumnju na bolest, kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da će, u slučaju većih ekonomskih gubitaka zbog uginuća ili eutanazije živine, gazdinstva biti obeštećena u skladu sa programom mjera za suzbijanje zaraznih bolesti životinja, prenosi portal Vijesti.