Gradonačelnik Podgorice kaže da 19. mart ne vidi kao dramatičan datum i da građani nemaju razloga za brigu

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da u opuštenoj atmosferi očekuje sjednicu Skupštine Glavnog grada 19. marta, na kojoj će se raspravljati o inicijativi za skraćenje mandata lokalnom parlamentu, piše portal Dan.

Inicijativa za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada, koju je pokrenuo Evropski savez, uvrštena je u dnevni red te sjednice. Mujović ističe da tog dana ne očekuje ništa dramatično niti presudno za političku situaciju u Podgorici.

„Ponosan sam na ono što sam uradio kao gradonačelnik, kao i na tim koji vodi grad. Nemamo od čega da strepimo i građani nemaju razloga za brigu“, rekao je Mujović, piše portal Dan.

On navodi da bi eventualno skraćenje mandata značilo izlazak na nove izbore.

„Može se desiti da opozicija predvođena DPS-om, uz podršku DNP-a, uskrati mandat Skupštini. To bi značilo nove izbore i mi smo spremni da se ponovo izmjerimo i vidimo kako građani ocjenjuju naš rad“, kazao je Mujović.

Gradonačelnik je ocijenio da nije racionalno da se u kratkom roku održavaju izbori dva puta, ali da će vlast prihvatiti takvu odluku ukoliko do nje dođe.

Govoreći o komunikaciji sa partnerima u vlasti, Mujović je kazao da nije bilo posebnih sastanaka povodom predstojeće sjednice.

„Svakodnevno imam komunikaciju sa PES-om, Demokratama i Novom srpskom demokratijom. Tu je i odbornik Boban Radević koji je na našoj strani. Sa odbornicima DNP-a smo imali dobru saradnju, ali su oni odlučili da krenu drugim putem“, rekao je Mujović, prenosi portal Dan.

On dodaje da je trenutno fokusiran na gradske projekte i svakodnevne obaveze, a ne na političke kalkulacije oko sjednice.

„Sada razmišljam o 9. martu kada se otvaraju ponude za Trg Božane Vučinić i nadam se da ćemo dobiti izvođača i početi radove. Nakon toga slijedi početak radova u Ulici Branka Ćopića“, kazao je Mujović.

Kako je naveo, jedna od važnijih tačaka na sjednici 19. marta biće odluka o subvencijama za produžene boravke u školama, što je, prema njegovim riječima, tema koja direktno interesuje građane, piše portal Dan.