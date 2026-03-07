Projekcije pokazuju rast cijena benzina i dizela, država za sada ne najavljuje mjere

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Cijene goriva u Crnoj Gori mogle bi od utorka ponovo porasti. Prema jučerašnjem stanju na međunarodnim berzama, projekcije pokazuju da bi benzin mogao poskupjeti za oko šest centi po litru, a dizel čak za 14 centi, piše „Pobjeda“ pozivajući se na nezvanična saznanja.

Posljednja korekcija cijena donijela je povećanje od po jedan cent za sve vrste goriva. Trenutno Eurosuper 98 košta 1,43 eura po litru, Eurosuper 95 1,40 eura, Eurodizel 1,34 eura, dok je cijena lož ulja 1,27 eura.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva kazali su za CdM da projekcije za 4. mart ukazuju na rast cijene dizela za oko devet centi i benzina za četiri centa, ali napominju da do konačnog obračuna preostaju još dva dana koja ulaze u kalkulaciju, pa su moguće određene promjene.

„Snabdijevanje naftnim derivatima u ovom trenutku nije ugroženo“, poručili su iz Ministarstva.

Na pitanje da li će država reagovati eventualnim ograničavanjem cijena ili smanjenjem akciza ukoliko dođe do naglog rasta cijena energenata, iz Ministarstva finansija su saopštili da prate situaciju i da će javnost biti blagovremeno obaviještena o eventualnim mjerama.

Rast cijena goriva povezuje se sa kretanjima na međunarodnom tržištu nafte. Cijene su ove sedmice porasle na oko 84 dolara po barelu, nakon što su se pojavila strahovanja da bi blokada Ormuskog moreuza mogla ugroziti globalno snabdijevanje naftom.

Napetosti u regionu dodatno su povećane nakon sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, dok je iranska mornarica najavila preuzimanje kontrole nad Ormuskim moreuzom. Zbog toga dio tankera i brodova izbjegava taj pomorski put, a pojedine osiguravajuće kuće već su otkazale pokriće za ratni rizik.

U takvim okolnostima Irak je privremeno obustavio proizvodnju na velikom naftnom polju Rumaila, koje dnevno proizvodi oko 1,4 miliona barela nafte.

Analitičari procjenjuju da bi dio isporuka mogao biti preusmjeren alternativnim pravcima, ali upozoravaju da kroz Ormuski moreuz svakodnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte, što predstavlja ključnu rutu za svjetsko tržište energenata.