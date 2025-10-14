Zelenortska ostrva igraće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu po prvi put u istoriji. Neverovatno slavlje na terenu...

Izvor: Printscreen/X/sport TV

Zelenortska ostrva će po prvi put u istoriji da učestvuju na Mundijalu, nestvaran uspjeh za zemlju od samo 525.000 stanovnika.

Do najvećeg uspjeha ikada došli su tako što su savladali Esvantini (nekadašnji Svazilend) sa 3:0. Na 10 mečeva kvalifikacija upisali su sedma pobjeda, dva remija i jedan poraz i sa 23 boda su prošli direktno na Mundijal. Podatak da je iza ostao Kamerun sa četiri boda manje najbolje oslikava kakav je podvig napravljen.

Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro#sporttvportugal#QualificaçãoMundial2026#CaboVerdepic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal)October 13, 2025

Igraće na šampionatu u Kanadi, Americi i Meksiku i tamo će pokušati da nastave da pišu istoriju. Na terenu je nastalo pravo ludilo. Ni igrači nisu mogli da veruju šta su uspjeli da urade, a sigurno je da će tek da slave.