Havijer Klemente nije imao mnogo lijepih riječi na račun ponašanja Lamina Jamala

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Bivši selektor reprezentacije Srbije Havijer Klemente (75) jedan je od stručnjaka koji vjeruje da će ponašanje Lamina Jamala u mnogome uticati na njegovu karijeru. Svijet je pun mladih i talentovanih igrača, ali loše odluke koje donose tek punoljetni igrači mogle bi se vrlo loše odraziti na njihovu budućnost - među njima je i "zlatni dječak" Barselone.

Lamin Jamal već duže vremena je na meti javnosti zbog ponašanja van terena, pojavile su se kompromitujuće fotografije nakon proslave punoljetstva, potom je klub riješio da obrati pažnju na objave koje završavaju na profilu mladog Jamala, a između toga praćena je i afera sa starijom djevojkom. Sve je eskaliralo objavom Saveza da je Jamal podvrgnut "invazivnom zahvatu", bez prethodne najave kluba.

Klemente, koji je ujedno i bivši selektor reprezentacije Španije (1992 - 1998), govorio je o potencijalnim problemima Jamala, u slučaju da se ne fokusira samo na fudbal. Prema mišljenju iskusnog trenera, ponašanje kakvo pokazuje van terena moglo bi ga skupo koštati. "Kao igrač je vrlo dobar, ali njegov je problem što, ako se u privatnom životu ne bude ispravno ponašao kao sportista, neće dugo trajati. To je jasno. Neće mu to dopustiti", izjavio je Španac u razgovoru za "Què T'hi Jugues".

Šta je Klemente još rekao o Jamalu?

Klemente je već siguran da rivali dobro poznaju Jamala: "Protivnici već znaju kako igra, umiju da ga prepoznaju i znaju da je on jedan od igrača kojem se ne sme dopustiti da igra jer ima takav kvalitet da može da učini mnogo stvari", procijenio je.

Ipak, problemi između Barselone i Saveza trebalo bi riješiti na jednom drugačijem nivou, vjeruje trener: "Nisam to proživio i neću doživjeti jer imam drugačiji koncept kako se stvari rade. Ono što je istina jeste da se to mora rešavati na drugačiji način. Ni Barselona se ne mora suprotstavljati Savezu, niti Savez Barsi. Niti treneri. To se mora riješiti između njih".

Naravno, Barselona je isuviše važan klub za Španiju da bi na ovoj relaciji došlo do velikih problema. Feran Tores, Dani Olmi, Fermin Lopez i Pau Kubarsi samo su neki od igrača na koje se računa u nacionalnom dresu, a suviše su važan šraf tima da ne bi učestvovali u daljim pohodima reprezentacije.

Lamin Jamal vrlo često se pojavljuje na "žutim stranama", ali je trener Barselone Hans Flik pokušao da smiri strasti riječima da je mladi fudbaler poprilično poboljšao disciplinu. Jamal je dosad odigrao 143 seniorska meča za klub i reprezentaciju, a ima tek nešto više od 18 godina, ali čini se da španski mediji već sad stavljaju veliki upitnik pored njegovog imena kad je u pitanju odanost reprezentaciji.

Španija se u subotu sastaje sa Gruzijom, a onda dočekuje i reprezentaciju Turske u kvalifikacijama za Mundijal 2026. Ono što je jedino sigurno Luis De La Fuente neće računati na Lamina Jamala u ovim mečevima.