Sjajne utakmice i večeras u Ligi šampiona. Veliku pobjedu Atalante potpisao je Lazar Samardžić, dok je Aleksandar Stanković bio među boljim akterima Klub Briža protiv Barselone.

Izvor: BELGA / DDP USA / PROFIMEDIA

Klub Briž je čak tri puta vodio protiv Barselone, na kraju je došao i do četvrtog gola u nadoknadi vremena, ali je VAR spriječio da tri boda ostanu u Belgiji i dosuđen je faul Fermanta.

Na kraju, posle zaista fantastičnog meča u jednom od najlepših evropskih gradova: Klub Briž - Barselona 3:3!

Sorry but this just is a foul, as much as you might have wanted Barcelona to lose



Szczesny feints the kick, drags it back, and Vermant takes him out whilst making zero contact with the ball. Foul.



pic.twitter.com/V6IABG8qXd — Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball)November 5, 2025



Domaći tim poveo je već u 6. minutu preko Tresoldija, ni sto sekundi kasnije Tores je izjednačio, a rezultat na poluvremenu postavio je Forbs u 17. minutu. U nastavku Barselona prva pogađa preko Lamina Jamala u 61. minutu, potom Forbs u 64. donosi i treće vođstvo Klub Brižu, da bi autogol Colisa u 77. bio i poslednji regularan koji smo vidjeli.

Čitav meč za domaćina odigrao je inače mladi srpski reprezentativac Aleksandar Stanković koji će biti zadovoljan kako je odigrao protiv Lamina Jamala i ponovo je bio jedan od najboljih aktera svog tima.

Večeras smo posle iznenađenja Pafosa vidjeli i pobjede Galatasaraja nad Ajaksom (3:0), Bajera nad Benfikom (1:0), Intera nad Kairatom (2:1), Mančester sitija nad Dortmundom (4:1) i Njukasla nad Bilbaom (2:0), dok je jedini gol u trijumfu Atalante protiv Marseja (1:0) postigao Lazar Samardžić.





