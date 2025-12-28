Policija je uhapsila osumnjičenog za napad žene na Novom Beogradu.

Izvor: MUP

Muškarac koji je osumnjičen da je juče izbo i opljačkao ženu (67) na Novom Beogradu je uhapšen.

Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

"Osumnjičeni je identifikovan kao Tihomir Krstić (44). Za njim se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobjegao", podsjeća izvor.

Podsjetimo, napad na ženu se dogodio juče oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobjegao u nepoznatom pravcu. Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije.

Poznato stanje žene izbodene na Novom Beogradu

Povrijeđena žena je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.

Naime, žena je zadobila tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu ključnu kost, četiri u lijevo rame i jednu u glavu. Konstatovan joj je i pneumotoraks (povreda pluća). Po prijemu u Urgentni centar, ljekari su konstatovali povrede i ona je smještena u Odeljenje intenzivne njege gdje ljekari prate njeno stanje. Ona je u stabilnom stanju i nije životno ugrožena.