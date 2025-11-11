Lamin Jamal je ponovo odbio da igra za reprezentaciju Španije, a na njega se zbog toga obrušio selektor Luis de la Fuente...

Izvor: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia

Lamin Jamal (18) već pravi haos u reprezentaciji Španije, a prije nekoliko mjeseci je proslavio punoljetstvo. Odlučio je da ode na intervenciju zbog pubalgije i to ne bi bilo sporno da se javio bilo kome u nacionalnom timu. Uradio je to bez ičijeg znanja i konsultacija, a ljekari reprezentacije obavešteni su oko 23 sata u ponedeljak uveče.

"Postoje određene procedure, nikada se nisam susreo sa ovakvom situacijom. Smatram da ovo nije normalno. Naravno da sam ostao u šoku, iznenađen sam kao i svi ostali. Ne čujete ništa, ne znate nikakve detalje, posebno kada je zdravlje u pitanju. Onda vas vesti iznenade", rekao je selektor Luis de la Fuente.

Ostavio je Jamal u šoku apsolutno sve u nacionalnom timu. Intervencija i sve što je uradio moglo je da prođe bez ikakvih problema, samo da je obavljen bar jedan telefonski poziv. Ovako će selektor za mečeve protiv Gruzije i Turske pozvao zamjenu u vidu Horhea de Frutosa iz Rajo Valjekana.