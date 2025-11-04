Meč četvrtog kola grupne faze Lige šampiona između PSŽ i Bajerna iz Minhena Ašraf Hakmi neće pamtiti po dobrom.
Naime, on je iz duela sa Luisom Dijazom izašao povrijeđen, a riječ je o težoj povredi.
Bar ako je suditi po snimcima koji kruže na društvenim mrežama, ali i izrazu lica samog fudbalera kojeg su morali da iznesu nsa terena.
Achraf Hakimi en larmes après un tacle assassin de Luis Diaz.— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ (@MountakhabFoot)November 4, 2025
Probablement pas de CAN pour Achraf…
pic.twitter.com/8YLjCy0nBj