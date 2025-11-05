Lion Bejli povrijedio se odmah po dolasku u Romu, pauzirao je dva mjeseca, a samo što se vratio na teren, ponovo je na treningu doživio povredu.

Izvor: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Loše vijesti za Romu - Lion Bejli se povrijedio i neće biti u sastavu za utakmicu protiv Glazgov Rendžersa u Ligi Evrope. Igrač je zadobio povredu zadnje lože, a vrijeme oporavka još uvijek nije utvrđeno.

To je njegova već druga povreda otkako je stigao u Rim. Prethodno je na prvom treningu sa novim saigračima povrijeđen, a ova povreda odvojila ga je sa terena puna dva mjeseca.

"Vučica" je tako izgubila još jednog važnog člana ekipe. Prije njega, na utakmici u kojoj je promašio penal protiv Milana, povredu je doživio i Paulo Dibala, kojeg očekuje prinudna pauza od mjesec dana.

Nakon minimalnog poraza na "San Siru", Gasperinijeva Roma očekuje četvrti duel u Ligi Evrope na gostovanju Rendžersu (četvrtak, 21.00). Nakon toga, odigraće meč kod kuće protiv Udinezea u nedjelju. Nakon reprezentativne pauze gostovaće Kremoni i svi u Rimu nadaju se da će tada rimski sastav biti kompletniji.