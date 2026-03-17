Izrael je izveo vazdušni napad na Alija Laridžanija, ključnog zvaničnika Irana. Da li je najmoćniji čovjek Irana ubijen ili povrijeđen?

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Izrael je ciljao sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, Alija Laridžanija, u vazdušnom napadu izvedenom u Iranu tokom noći, prema izraelskim zvaničnicima.

Nije jasno da li je Laridžani poginuo ili povrijeđen u napadu, rekli su zvaničnici.

U međuvremenu, još jedan nedavni izraelski vazdušni napad u Iranu usmjeren je na lidera Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija i druge visoke zvaničnike te terorističke organizacije, prema izvorima iz Ministarstva odbrane.

Načelnik Generalštaba Izraelskih oružanih snaga (IDF), general-major Ejal Zamir, rekao je u utorak ujutru da su "značajni udari takođe zabilježeni tokom noći, sa potencijalom da utiču na dostignuća kampanje i misije IDF-a", očigledno misleći na vazdušni napad usmjeren na Laridžanija.

"Ovo dolazi pored udara izvedenih poslednjih dana u Iranu protiv elemenata takođe povezanih sa palestinskom scenom", rekao je Zamir, misleći na zvaničnike Islamskog džihada.

Rekao je da su se "visoki operativci umiješani u terorističke aktivnosti iz Gaze i Judeje i Samarije (Zapadne obale)" krili u skrovištu u Teheranu kada su napadnuti.

(Telegraf/MONDO)