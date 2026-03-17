Izrael je izveo vazdušni napad na Alija Laridžanija, ključnog zvaničnika Irana. Da li je najmoćniji čovjek Irana ubijen ili povrijeđen?
Izrael je ciljao sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, Alija Laridžanija, u vazdušnom napadu izvedenom u Iranu tokom noći, prema izraelskim zvaničnicima.
Nije jasno da li je Laridžani poginuo ili povrijeđen u napadu, rekli su zvaničnici.
U međuvremenu, još jedan nedavni izraelski vazdušni napad u Iranu usmjeren je na lidera Palestinskog islamskog džihada Akrama el Adžurija i druge visoke zvaničnike te terorističke organizacije, prema izvorima iz Ministarstva odbrane.
Načelnik Generalštaba Izraelskih oružanih snaga (IDF), general-major Ejal Zamir, rekao je u utorak ujutru da su "značajni udari takođe zabilježeni tokom noći, sa potencijalom da utiču na dostignuća kampanje i misije IDF-a", očigledno misleći na vazdušni napad usmjeren na Laridžanija.
"Ovo dolazi pored udara izvedenih poslednjih dana u Iranu protiv elemenata takođe povezanih sa palestinskom scenom", rekao je Zamir, misleći na zvaničnike Islamskog džihada.
Rekao je da su se "visoki operativci umiješani u terorističke aktivnosti iz Gaze i Judeje i Samarije (Zapadne obale)" krili u skrovištu u Teheranu kada su napadnuti.
(Telegraf/MONDO)