"Policija je pronašla vagicu i kesice": Aca Amadeus tvdi da mu je bivša žena uhapšena zbog droge, iznio šok detalje

Muzičar se oglasio i progovorio o navodnom hapšenju svoje bivše supruge.

Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, oglasio se na društvenim mrežama tvrdnjama da je njegova bivša supruga navodno privedena u Doljevcu zbog, kako tvrdi, veće količine narkotika, ali i da je ubrzo potom puštena nakon prebacivanja u Niš.

"Juče je u Doljevcu moja bivša žena uhapšena sa većom količinom droge i vagicom. Svaka čast tim policajcima. Zbog čega je puštena kada je prebačena za Niš? Zašto iz Policijske uprave Niš 3. marta policajac zove Snežanu i kaže da u autu ima nešto i da ide da provjeri? Kako se zove taj policajac? Naravno, nakon 13 dana, juče je to pronađeno. A odakle ovo znam, reći ću ako me pitaju", napisao je na društvenoj mreži Aca Amadeus.

Tim povodom, domaći mediji su stupili u kontakt sa Stanimirovićem.

"Godinu i po dana pričam da ona ima veze sa drogom i ponavljam da ima veze sa drogom, a vi novinari pišete ‘navodno’. Sve nešto ‘navodno’, ‘navodno’. Nema tu ništa ‘navodno’. Svaka čast policiji u Doljevcu koja je uhapsila. Juče me zvao njen brat i to mi ispričao. Sada mene optužuju da stojim iza toga. Imam dokaz da ona to radi i to ću predočiti policiji ako me budu zvali. Ja jedva čekam. U Blacu sam, promukao sam, imam majstore i nije mi jasno ko je nju već drugi put pustio na slobodu. Znači, nju neko štiti iz policijske uprave u Nišu. To se vidi i to je tačno", rekao je klavijaturista.

"Mislio sam da se zabavlja sa jednim i neka su živi i zdravi, ali ovo je zaista strašno. Njen brat mi je sve rekao šta je nađeno. Ja sa tim nemam nikakve veze, prvi put čujem i ne zanima me. Otvaram restoran, etno-selo i hostel i bićete pozvani. Njoj je cilj pola moje imovine - dodao je i poručio da će sam otići u policiju ako ga ne pozovu."

"Ja čekam da me policija pozove, a ako to ne urade, sam ću otići ovih dana. Nisam siguran da li je u pitanju policija iz Niša, gdje ima partnera koji je štiti, ili Policijska stanica Medijana. Njen brat Boban mi je rekao da su pronađeni vagica i neke kesice. Kada mi se vratila nakon što je otišla, znam da je non-stop bila na vezi sa nekim inspektorom. To treba da se ispita, kao i šta je sa učenikom sa kojim je bila. Treba da budemo pošteni. Imam njene prepiske sa tim učenikom, a meni je kompjuter ukraden kada su me opljačkali ona i njen otac. Dana 19. marta imamo suđenje protiv njih za lažno prijavljivanje. U ovom slučaju sve je lako provjerljivo, policija će lako da utvrdi, ako je ne štite. Takođe bih joj poručio da ne koristi ćerku za svoje laži i manipulacije.“

Podsjetimo, Aca Amadeus nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, suočio se s nizom problema koji su, prema njegovim riječima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka. Iako se vijest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je iznio dodatno su uzburkali javnost. Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosvjeti.

