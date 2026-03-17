Jaćimovići se sumnjiče da su 15. marta bili akteri tuče u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Uhapšeni su Podgoričani Marko Jaćimović (25) i Miloš Jaćimović (27) zbog sumnje da su vrijeđali i napali dva crnogorska i jednog državljanina Albanije, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Sumnja se da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, izvršeno iz mržnje prema licu zbog njegove nacionalne pripadnosti.

Policija je postupala po prijavi da je 15. marta, oko jedan čas nakon ponoći, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, u blizini jedne benzinske stanice, došlo do tuče između više osoba.

“Dolaskom na lice mjesta zatečena su tri lica – crnogorski državljani starosti 20 i 22 godine, kao i državljanin Republike Albanije starosti 24 godine, sa privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji su imali vidljive povrede u predjelu glave i ruku”, navode iz policije.

Kako se dodaje, oštećeni su naveli da su ih nepoznate osobe vrijeđale po nacionalnoj osnovi, a potom ih fizički napale, nakon čega su pobjegle vozilom podgoričkih registarskih oznaka.

Policija je, navodi se dalje, ubrzo identifikovala kao izvršioce M.J. (25) i M.J. (27) iz Podgorice.

Oni su uhapšeni i u zakonskom roku biće privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.