Nikolina redovno pokojnom mužu šalje svježe cvijeće na grob: Kraj spomenika tužan prizor, zbog svekra ne dolazi u Srbiju

Autor Jelena Sitarica
Nikolina Pišek redovno šalje nježne cvijetne aranžmane uprkos svađi sa njegovom porodicom

Nikolina redovno pokojnom mužu šalje svježe cvijeće na grob Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek i dalje na dirljiv i dostojanstven način čuva uspomenu na svog pokojnog supruga Vidoja Ristovića, čija je iznenadna smrt potresla javnost širom regiona.

Od smrti biznismena je prošlo četiri godine, ali emocije nisu izblijedile, već Nikolina iz daleka vodi računa da njegov grob uvijek bude ukrašen svježim cvijećem.

Nikolina Pišek šalje sveže cveće na grob supruga Vidoja
Kako se navodi, voditeljka ne propušta priliku da pošalje bukete cvijeća, birajući pažljivo aranžmane koji, po svemu sudeći, imaju posebno značenje. U pitanju su najčešće nježne i elegantne kombinacije cvijeća, koje simbolizuju ljubav, poštovanje i vječnu uspomenu, čemu je svjedočio i radnik na groblju.

- Porodica redovno dolazi i obilazi grob. Supruga šalje cvijeće, dostavljači donesu i lijepo ukrase, tako mnogi rade - rekao je radnik.

Podsjetimo, vijest o smrti Vidoja Ristovića odjeknula je kao grom iz vedra neba, a voditeljka često danas ističe da ni u najluđim noćnim morama mogla da zamisli kako će, nakon svega, izgledati njen život.

"Htjela sam da slušam Rahmanjinova sa svojim suprugom, htjela sam srećnu porodicu, da dugo budem u braku, zaljubljena sam u ljubav", rekla je nedavno Nikolina Pišek.

Nažalost, stvari su se dodatno zakomplikovale poljuljanim odnosima sa ocem pokojnog Vidoja, Mišom Grofom. Kako je Nikolina više puta istakla, ona od bivšeg svekra traži samo ono što joj po zakonu pripada, dok Miša Grof ističe da sa udovicom njegovom sina ne želi da djijeli imovinu koju je on naslijedio od svog dede.

