Otac uspio da se spasi i pozove pomoć, maloljetnica zbrinuta u psihijatrijskoj ustanovi.

U Zemunu se juče popodne odigrala prava drama kada je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, četrnaestogodišnja djevojčica nožem nasrnula na svog oca u porodičnom domu.

Kako naš izvor ističe, incident se dogodio oko 14 časova, kada je djevojčica iznenada uzela nož i krenula ka ocu sa, kako se sumnja, namjerom da ga ubije.

"Djevojčica je uzela nož i nasrnula na oca. Pokušala je da ga ubije, ali je on, na svu sreću, uspio da se odbrani i odmah pozove Hitnu pomoć i policiju", navodi sagovornik upoznat sa slučajem.

Na lice mjesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su intervenisale. Otac, prema prvim informacijama, nije zadobio povrede.

Djevojčica je nakon incidenta prevezena u psihijatrijsku ustanovu, gdje će biti obavljena dalja procjena njenog zdravstvenog stanja.

