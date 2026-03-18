Iran je tokom noćnih napada širom Persijskog zaliva pogodio vojnu bazu u kojoj su smješteni britanski, američki i australijski vojnici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Raketa je kasno u utorak pogodila vazduhoplovnu bazu Al Minhad, gdje Velika Britanija i Amerika imaju stalno vojno prisustvo.

Australijski premijer Entoni Albaneze izjavio je da je projektil izazvao „manju štetu“ na smještajnom objektu i medicinskoj ustanovi, usled manjeg požara koji je izbio nakon što je raketa pala na put koji vodi ka bazi. U Al Minhadu je raspoređeno više od 100 australijskih vojnika.

Albaneze je potvrdio da je svo australijsko osoblje „potpuno bezbjedno“ nakon napada na bazu, kojom upravljaju Ujedinjeni Arapski Emirati i koja služi kao vojno sjedište Australije za Bliski istok.

Nije mogao da potvrdi da li je Teheran direktno ciljao bazu Al Minhad, ali je naglasio da Australija nije u ratu.

„Režim Irana sprovodi nasumične napade širom regiona. Znamo da je to slučaj“, rekao je premijer.