Partizan će u naredna dva meča posle odlaska Srđana Blagojevića voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Izvor: MN Press

Partizan je posle 11 mjeseci raskinuo saradnju sa Srđanom Blagojevićem, a njega će bar za sada na mjestu trenera zamijeniti Marko Jovanović i Đorđije Ćetković koji će zajednički voditi ekipu Partizana do reprezentativne pauze.

Đorđije Ćetković

Izvor: MN Press

Nekadašnji reprezentativac Crne Gore u Partizanu je od 2021. godine i radio je sa mlađim kategorijama kluba. U igračkoj karijeri nastupao je za Budućnost, Čukarički. Železnik, Voždovac, ali i Hanzu, Osnabrik, Đer, Buriram... Sa U17 timom Partizana postao je šampion Srbije 2023. godine.

Marko Jovanović

Vidi opis Ko će voditi Partizan posle Srđana Blagojevića? Klub odredio dvojicu, zajedno će preuzeti tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nekadašnji defanzivac Partizana prošao je omladinsku školu crno-bijelih i u dva navrata nosio dres Partizana. Igrao je za Vislu, Voždovac, Larisu, Bnei Jehudu, Broac iz Banjaluke i na kraju za Železničar iz Pančeva. Od 2024. godine je asistent u stručnom štabu, a ovo će mu biti drugi put da kao privremeno rešenje preuzima ekipu.