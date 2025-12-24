"Ako nastavimo ovu trku bez ograničenja, rizikujemo budućnost sopstvene djece", kaže Jošua Benđio, dobitnik Turingove nagrade i jedan od kumova savremene vještačke inteligencije.

Izvor: YouTube / The Diary of a CEO

Jedan od kumova savremene vještačke inteligencije iznio je svoju najmračniju prognozu do sada, i ona se tiče svakoga ko radi, sanja o karijeri ili obrazuje buduće profesionalce.

Profesor Jošua Benđio, dobitnik Turingove nagrade i jedan od najcitiranijih naučnika na svijetu, izjavio je da su sve profesije, od kancelarijskih radnika do zanatlija, osuđene na to da ih zamijene AI i roboti. Ne "jednog dana", ne "u dalekoj budućnosti", već u zabrinjavajuće bliskoj budučnosti.

Prema njegovim riječima, prve žrtve su već jasne - kognitivne profesije, one koje se obavljaju iza tastature.

"Ovo se već dešava, tiho, postepeno, ali nepovratno", rekao je Benđio u podkastu Diary of a CEO Stivena Bartleta. Kompanije ne samo da eksperimentišu, već aktivno prepisuju svoje radne procese kako bi integrisale AI tamo gdje su se ranije oslanjale na juniore ili čitave timove.

Kako kaže, novozaposleni mladi ljudi, posebno pripadnici Gen Z generacije, prvi osjećaju pritisak. Početničke pozicije se ukidaju, zamjenjuju softverom ili jednostavno nestaju iz oglasa. Ali to je tek početak. U roku od pet godina automatizacija će pogoditi sve nivoe gotovo svake industrije.

A ako neko misli da je fizički rad spas, Benđio ima hladan tuš i za tu nadu. Prema njemu, zanatske profesije, uključujući omiljeni primjer "postani vodoinstalater", privremeno su zaštićenije, ali samo privremeno. Sa masovnim uvođenjem robota i sa nezamislivom količinom podataka koje mašine već prikupljaju, "neizbježno" se samo odlaže.

Najšokantnije u Benđijevim riječima nije sama prognoza, već priznanje. Naučnik, čovjek čija su otkrića u temelju savremenih AI sistema, kaže da se kaje. "Trebalo je da ovo vidim mnogo ranije", priznao je. "Moj prelomni trenutak bila je pojava ChatGPT-a. Tada sam shvatio da nije sigurno da će moj unuk imati normalan život za 20 godina."

Danas je Benđio posvetio svoje napore LawZero organizaciji, koja nastoji da razvija bezbjedne AI sisteme u kojima je čovek centralna figura. Ali ni to ne ublažava njegovo upozorenje: na kocki nije samo sudbina radnih mjesta, već i stabilnost demokratija. U odsustvu kontrole i zajedničkih pravila, trka među korporacijama može dovesti do rizika čije posljedice više ne možemo da predvidimo.

Njegova poruka poslovnim liderima zvuči kao posljednja opomena: "Napravite korak unazad. Razgovarajte jedni sa drugima. Ako nastavimo ovu trku bez ograničenja, rizikujemo budućnost sopstvene djece."