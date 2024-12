Marko Jovanović će po poslednji put voditi FK Partizan protiv Radničkog iz Niša.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Vršilac dužnosti trenera FK Partizan Marko Jovanović je pred gostovanje Radničkom iz Niša (subota, 16.00) istakao da želi da njegova ekipa ponovi meč kao na njegovom debiju na klupi crno-bijelih. Istakao je da od svojih igrača očekuje da pokažu i te kako karakter - ne samo jer mu je ovo poslednja utakmica na klupi.

Zatražio je i podršku Grobara na "Čairu" govorivši i o Matijasu Lesoru, bivšem košarkašu Partizana koji se teško povrijedio na meču Panatinaikosa, a uz koga su odmah stali i navijači crno-bijelih. Sam je odlučio da govori na ovu temu.

"Ganut sam podrškom Matijasu Lesoru, posle ozbiljne povrede u dresu Panatinaikosa. To je pokazatelj kako stranac može da zavrijedi ljubav naših navijača. Koju god našu Instagram stanicu da sam otvorio osjetio sam veliku podršku i to me čini srećnim. Znam da smo mi iz fudbala ostali dužni navijačima, naročito u poslednje dvije utakmice, ali vjerujte da dajemo sve od sebe. Ovo je naša realnost. Volio bih da ljudi koji su podržali Lesora budu i uz fudbalski klub, to su pravi navijači, pravi Grobari, bez ličnog interesa", rekao je Jovanović.

"Kad je za kritiku, kao u poslednje dvije utakmice, i mene i drugih, naravno da je potrebno. A sad, molim ih iz srca, jer istinski vole Partizan, da shvate da smo u tranzicinom periodu i da uopšte nije lako spojiti ovo što rade čelnici sa povoljnim rezultatima", kazao je Jovanović i pozvao na zajedništvo i podršku mladim igračima.

Što se tiče kadrovske situacije, Partizan će biti bez Nihada Mujakića, problem ima i mladi Milan Roganović, ali će i bez obzira na to biti i trojica ili četvorica "bonus" igrača.

Podsjetimo, Nikola Drinčić koji trenira Radnički iz Niša spominje se kao Jovanovićev naslednik.