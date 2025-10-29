Tri minuta nakon toga je Bošnjak imao šansu za Arsenal, ali nije bio precizan, pa do kraja prvog poluvremena više nije bilo golova.

Izvor: Printscreen/FSCG

Fudbaleri Arsenala savladali su danas Petrovac u Tivtu (3:2), u zaostalom meču 13. kola MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige.

Imali su Tivćani dva gola prednosti nakon 19 minuta, potom su gosti izjednačili, a u finišu meča tri boda Arsenalu donio je Aleksa Ćetković.

Domaćin je utakmicu otvorio furiozno. Već u petom minutu nakon napada sa desne strane i slabe reakcije odbrane gostiju, lopta je došla do Alekse Ćetkovića, koji je sa oko 16 metara savladao Marka Kordića.

U 19. minutu tim Radisava Dragićevića je duplirao prednost - Armin Bošnjak se dobro kretao, iskoristio asistenciju Petra Ražnatovića i zatresao mrežu.

Imao je domaći tim priliku da povisi na 3:0, ali je Kordić zaustavio Ljubišu Pecelja, a nakon toga su gosti smanjili - Zaim Divanović je u 24. minutu sjajno ubacio loptu do Sava Arambašića, koji nije bio sebičan, već je na drugoj stativi asistirao Adnanu Bašiću, a napadač Petrovca postigao gol.

Tri minuta nakon toga je Bošnjak imao šansu za Arsenal, ali nije bio precizan, pa do kraja prvog poluvremena više nije bilo golova.

Gosti su izjednačili u 58. minutu - Andrej Pupović je ubacio loptu iz auta, a Bašić odložio loptu do Žarka Popovića, koji je savladao Bojana Zogovića.

U 78. minutu je Arambašić imao sjajnu priliku za preokret, uhvatio je makazice, pokušao da postigne lijep gol, ali je Zogović sjajno odbranio.

I onda je u 80. minutu postavljen konačan rezultat - Arsenal je dobio prekid, lopta došla do Ćetkovića, koji je sa oko 11 metara postigao još jedan gol i svojoj ekipi donio pobjedu.

Petrovac je utakmicu završio sa igračem manje, jer je crveni karton dobio Popović.

U ostalim mečevima 13. kola postignuti su sljedeći rezultati. Sutjeska - Jezero 1:0, Jedinstvo Franca - Bokelj SBBet 0:0 i Mladost Lob.Bet - Mornar 1:3. Duel Dečića i Budućnosti je odgođen, prenose Vijesti.