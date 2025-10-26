Crvena zvezda je u krizi i više nije mirna na vrhu tabele!

Izvor: MN Press/Sofascore

Crvena zvezda nije pobedila Radnički u Nišu i tako je prvi put ove sezone kiksnula u Superligi. Zbog toga je trenutno na prvom mestu Superlige ali sa istim brojem bodova kao i drugoplasirani Partizan.

U tako tesnoj borbi za prvo mesto dodatni značaj dobija duel Vojvodina - Crvena zvezda narednog četvrtka na "Karađorđu". Biće to ranije odloženi derbi Superlige u kojem će Zvezda posle dugo vremena biti pod pritiskom, iako je još oktobar. Ne samo zbog borbe za prvo mesto, već i zbog velikih problema u igri crveno-belih, koji su ove nedelje bili očigledni u Evropi na gostovanju Bragi, a potom nisu rešeni ni za teško gostovanje Radničkom.

Dva dana pre Zvezdine utakmice u Novom Sadu, Partizan će u utorak u Kupu Srbije gostovati Mačvi u Šapcu, a potom će za vikend gostovati Čukaričkom, dok će Zvezda dočekati Radnik iz Surdulice na praznoj "Marakani".

Pogledajte kako je izgledao meč na Čairu, gde su ove sezone zaustavljeni i Partizan i Zvezda.

