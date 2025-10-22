Utakmica Barselone i Viljareala koja je trebalo da se odigra u Americi je otkazana zbog žestokih protesta u Španiji. Odluka koja se nije svidjela svima...

Utakmica Barselone i Viljareala je otkazana. Tačnije, neće se odigrati u SAD kao što je bilo planirano, već će Viljareal biti domaćin na svom terenu. Zbog odluke čelnika španskog prvenstva nastao je potpuni haos, igrači su otvoreno protestovali. Na početku svakog meča između 15 i 30 sekundi su stajali mirno i tako protestovali, a televizijama je to bilo zabranjeno da prenose.

Pošto su najavili još žustrije proteste, ljudi koji vode Primeru saopštili su da se taj meč neće igrati u Americi. Ideja je bila jasna, da se zaradi još novca. Da na taj način svi zarade, ali se to nije dopalo skoro svim klubovima. Jedino je Barselona pokušavala svim silama da to obezbijedi i da tamo igra zbog dodatnog novca.

FC Barcelona respects and abides by the decision to cancel the match against Villarreal in Miami, corresponding to Match-Day 17 of LaLiga, just as it respected and accepted the previous decision to play it.



"Barselona poštuje i prihvata odluku o otkazivanju meča u Majamiju u 17. kolu. Isto kao što je poštovala i prethodnu odluku da se tamo igra. Žalimo zbog prilike da igramo tamo i da pokažemo razvoj i da uradimo nešto od čega bi svi imali benefite. Zahvalni smo svim navijačima u Americi i žalimo što nećemo moći zvaničan meč da igramo tamo", navodi se u saopštenju.

Žestoke svađe zbog kršenja pravila

“Hello Mr. Javier Tebas, breaking the rules is adulterating the competition.



You can give your opinion about RMTV's videos, but you can't ignore that the aforementioned is breaking the rules.



Najveći napadi na predsjednika Primere Havijera Tebasa došli su iz Reala. Kapiten Dani Karvahal se oglasio na društvenim mrežama i objasnio je da je prvobitna odluka jasno kršenje pravila.

"Gospodine Tebas, kršite pravila takmičenja. Možete da pričate o snimcima koji se pojavljuju na Realovom TV kanalu, ali ne možete da ignorišete to da vi direktno kršite pravila. Ovo će biti mrlja na takmičenje ako se odigra meč tamo", napisao je Karvahal.

Slično mišljenje imao je i golman Madriđana Tibo Kurtoa koji je naglasio da bi to bilo suprotno sa postulatima takmičenja.

"La Liga radi šta god želi. Ovakva odluka utiče na cijelo takmičenje. Nije isto kada igrate mečeve kod kuće i na strani. Nije fer da se pravila promijene usred sezone. Sakrivanje protesta klubova i pokušaj da se promijeni narativ je cenzura i manipulacija. Nisam začuđen što se Tebas ovako ponaša", poručio je Kurtoa. Izgleda da su sve te izjave i protesti na kraju dali rezultat.

