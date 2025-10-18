Barselona je pobijedila Đironu golom u nadoknadi, ali je meč obilježila odluka dva tima da ne krenu da igraju u prvih 15 sekundi meča zbog protesta...

Burno je u Španiji, svi su protiv odluke čelnika takmičenja koji su saopštili da će se meč Barselone i Viljareala igrati u Americi. Razlog je jasan - novac. Ali, igrači neće tamo da idu, oba tima se bune, a sada su to pokazali i na terenu. Na utakmici Barselone i Đirone, igrači oba tima riješila su da uopšte ne igraju meč. Tačnije, da se ne pomeraju u prvih 15 sekundi.

Sudija je dao znak za početak, lopta je izvedena sa centra i to je bilo to. Svi su samo stajali nepomično. Bio je to znak protesta zbog te odluke. Ali, onda je uslijedila još veća bruka. Znali su čelnici španske lige da će to da se desi, pa su zabranili televizijama u Španiji da to prenose.

Girona kick off and then everyone stays still for 15 seconds, including Barcelona players, in protest of LaLiga taking Villarreal-Barça to Miamipic.twitter.com/I3shILbE5w — Samuel Marsden (@samuelmarsden)October 18, 2025

Umjesto toga su se prikazivali neke druge scene, jedna od njih je bila situacija gdje se stadion vidi iz ptičije perspektive, čekajući da prođe to vrijeme i tek posle toga su se uključili u prenos.

- BARCELONA AND GIRONA DIDN’T PLAY FOR THE FIRST 15 SECONDS OF THE MATCH IN PROTEST AGAINST BARCELONA’S GAME IN MIAMI. LA LIGA DIDN’T BROADCAST THAT PART.pic.twitter.com/bjZZx2D0ix — TheScreenshotLad (@thescreenlad)October 18, 2025

Barselona se izvukla u nadoknadi

Kada je u pitanju sam meč, Barselona je uspjela da se izvuče i to u sudijskoj nadoknadi. Gol za pobjedu postigao je Arauho u 93. minutu. Malo je falilo da ekipa Hansija Flika kiksne pred svojim navijačima.

Barsa je povela u 13. minutu preko Pedrija kome je asistirao Lamin Jamal. Ali, već u 20. minutu je Aksel Vicel dao gol za izjednačenje. Izgledalo je da će Đirona da "ukrade" bod u Barseloni, ali je to sprečio Arauho.