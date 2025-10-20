Crna Gora, koja je izgubila šanse da se u evropskoj zoni kvalifikacija uključi u borbu za plasman na Mundijal, odigraće posljednje mečeve u grupi L.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selekcija koju je prošlog mjeseca preuzeo Mirko Vučinić gostuje Gibraltaru 14. novembra, tri dana kasnije dočekuje Hrvatsku.

Farska Ostrva imaju šest bodova više i samo ubjedljiv poraz Farana od Hrvatske, te ubjedljiv trijumf naših na Gibaltaru, uz pobjedu protiv Hrvatske, može da nas dovede na treće mjesto.

Teško ostvarivo, ali i manje bitno, barem u ovom trenutku. Vučinić će nakon Gibraltara prvi put u selektorskoj epizodi voditi ekipu protiv velike reprezentacije - velesile, kakva je Hrvatska, i biće interesantno vidjeti kako će postaviti igru.

U mečevima koji su značajni za uigravanje pred buduće akcije trebalo bi da ima kompletniji tim nego što ga je imao u oktobru. Jer, oporavili su se najiskusniji, “senatori” - Stevan Jovetić, Adam Marušić i Marko Janković, koji su pauzirali zbog povrede, a za vikend su bili u akciju u svojim klubovima, pišu Vijesti.

Jovetić, koji se povrijedio još u septembru u Zagrebu, bio je prije dvije noći u startnoj postavi Omonije, a na terenu je proveo 58. minuta. Omonija je u sedmom kolu kiparskog šampionata savladala u gostima Krasavu 2:1.

Adam Marušić, koji je posljednji meč za reprezentaciju odigrao u martu protiv Farskih Ostrva, ušao je za Lacio protiv Atalante, što znači da je zbog povrede zarađene uoči prošlog reprezentativnog okupljanja propustio samo jedan klupski meč, protiv Torina.

I konačno, zaigrao je i Marko Janković za Karabag - za početak 14 minuta u novoj pobjedi prvaka Azerbejdžana, sada u prvenstvu nad Turanom (2:1).

Naš vezista povrijedio se na meču Lige šampiona protiv Benfike sredinom septembra kada je u utakmici za pamćenje ovog kluba namjestio jedan od golova Karabaga (3:2).