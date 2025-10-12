Mladi igrači tek treba da se dokažu u reprezentaciji, ali i u svojim klubovima…

Odavno jedna konferencija za medije fudbalske reprezentacije Crne Gore nije bila emotivnija i iskrenija od današnje sa Mirkom Vučinićem u ulozi selektora.

Njegov debi na klupi “sokola” bio je za zaborav – naša selekcija je doživjela potop na Farskim Ostrvima, upisavši jedan od najtežih poraza od osnivanja državnog tima. Utisak je Crna Gora mora ponovo da krene od nule, da se napravi temelj koji će ovog puta biti dovoljno jak da “sokoli” jednog dana stvarno budu blizu plasmana na veliko takmičenje.

Za početak, potrebno je prekinuti niz poraza, pa makar to bio slučaj u prijateljskom duelu sa jednom od najslabijih evropskih selekcija Lihtenštajnom. Meč je sjutra pod Goricom od 18 sati.

“Meni je svaka utakmica bitna. O kojoj god se utakmici radilo idem ka tome da je dobijem. Motivacije sigurno ne fali. Mnogo sam tvrdoglav i ne posustajem tako lako. Utakmica 0:4 mnogo boli, ali vidim volju kod mojih igrača koji pokazuju da hoće i žele i to me raduje da guram dalje”, rekao je Vučinić.

“Ako zaslužuju igraće i ne bih ih nazivao mladim jer čim su pozvani u reprezentaciju znači da zaslužuju da budu tu. Nema starih i mladih. Kao što vidite stavio sam Šimuna da igra, koji je iz naše lige, a mnogo sam zadovoljan njegovim nastupom. Svi smo odgovorni za poraz, kako ja tako igrači. Nema da se gleda ime i prezime, da li ima 19, 20 ili 35 godina. Važno je da ti taj dres bude svetinja i da za njega gineš na terenu”.

Najavio je promjene u timu…

“Biće četiri, pet novih igrača. Publiku shvatam. Jesu nam važni, naš 12 igrač. Ja bih volio da dođu i pozivam ih. Obećavam da će momci dati sve od sebe, ali shvatam njihovu ljutnju. Podrška nam je potrebna, ali mi smo ti koji svojim partijama treba da vratimo publiku na stadion“.

Kad god je naša selekcija došla u situaciju da igra mečeve velikog uloga, rezultat je izostao…

“Mislim da je razlog to što nismo takmičari. Kada dođeš do nečega što će da te stavi na stepenicu iznad, tu se vidi jesi li takmičar ili pobjednik. Pobjednik će uvijek da pređe tu stepenicu, takmičar isto tako. Malo je pobjednika, a mnogo takmičara u sporta. Dok sam i ja igrao mi nismo bili takmičari. Ne u smislu da se nismo borili, trčali, nego nismo bili takmičari u glavi. Sve je u glavi, htjeli mi to da priznamo ili ne”.

Ponovo je selektor uputio kritiku što pojedini igrači dobijaju više prostora u medijima.

“Ono što sam rekao poslije utakmice da trebamo biti skromni. U životu je teško biti skroman u fudbalu pogotovo. Pišu se članci, dižu se igrači u nebesa, a kada vidimo šta su igrali u karijeri mislim da je to malo. Malo je krivo okruženje, ali i vi. Napravili ste mnogo igrača preko vaših tekstova, a kada vidimo šta su osvojili i koliko su igrali mislim da ih ne možemo naborajati na jednoj ruci”, rekao je Vučinić i nastavio:

“Kritike su dio posla. Ono što mi možemo je da pognemo glavu i da radimo, jer su kritike zaslužene, i da svaki put kad izađemo na teren izađemo sa ciljem da na kraju meča iscijedimo majicu znojem, ako treba i sa krvlju”.

Kao primjer ostalim mlađim igračima iz reprezentacije naveo je Stefana Savića.

“On je šampion. Momak koji je napravio karijeru koju možda i ja nijesam napravio, a igrao sam u velikim klubovima i osvajao trofeje. Kako je došao do toga – radom, znojem i krvlju na terenu. Nije došao do toga tako što je davao golove makazicama, petom. On je naš kapiten i treba da nam bude uzor”.

Crna Gora je izgubila renome ozbiljne fudbalske selekcije. Kako ga povratiti?!

“Moramo da budemo tu jedan za drugoga, kad treba i da se potrči za saigrača, a ne da se odustaje sa stavom on će. Mi smo pred jednom planinom kao što je Mont Everest, a mi smo na samom dnu. Mi smo na samom dnu i potrebno je da se penjemo ka gore”.