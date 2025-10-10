„Neću debi pamtiti po dobrom, žao mi je – preuzimam krivicu“, rekao je Vučinić i dodao da ekipi nedostaje skromnosti...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Debi Mirka Vučinića na klupi Crne Gore pretvorio se u noćnu moru — Farska Ostrva su slavila 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor je nakon utakmice bez ustručavanja preuzeo odgovornost.

„Neću debi pamtiti po dobrom, žao mi je – preuzimam krivicu“, rekao je Vučinić i dodao da ekipi nedostaje skromnosti:

„Treba da se zapitamo svi zašto je ovako. Moramo da budemo skromni… Nismo skromni.“

Istakao je da je tim „igrao dobro samo do primljenog gola“:

„Poslije nismo bili mentalno jaki da se vratimo. Mnogo lošeg sam vidio, posebno kod kornera, auta, prekida… Primili smo prvi gol u situaciji dva na pet, pa drugi iz prekida. Žao mi je, očigledno nisam mogao da utičem na njih koliko je trebalo.“

Vučinić je govorio otvoreno o problemima u mentalitetu ekipe:

„Par igrača misli da su majstori. Majstori su neki drugi, a mi moramo da zasučemo rukave i radimo, da oremo. Naš mentalitet je – majstori, majstori, majstori… A njih nema. Pogledajte u najjačim ligama kako majstori trče i ginu na terenu. Bez volje, želje i trčanja nećemo stići nigdje.“

Na konferenciji za medije ponovo je preuzeo krivicu:

„Nikada se ni kao igrač nisam krio, ne krijem se ni sada. Imao sam malo vremena, ali poznajem ove igrače. Puno smo razgovarali, ali očigledno nisam uspio da doprem do njihovih glava.“

Analizirajući meč, Vučinić je rekao da „ekipa trenutno nije u stanju da se vrati kada gubi 2:0, jer nema samopouzdanja nakon serije poraza“, te pohvalio debitanta:

„Šimun je s moje tačke gledišta bio najbolji u našem timu – trčao je, borio se, udarao, jednostavno ginuo na terenu.“

Crnu Goru sada čeka prijateljski duel protiv Lihtenštajna, u teškoj atmosferi i pod velikim pritiskom nakon katastrofe sa Faranima.