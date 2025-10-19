Igor Tudor bi mogao da dobije otkaz u Juventusu, a tu bi mogao da ga zamijeni Roberto Manćini.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Italijanski novinar Mateo Moreto gostujući u emisiji kod Fabricija Romana naglasio je da je Igor Tudor pod pritiskom i da će mu naredne dvije utakmice biti ključne. Juventus gostuje Komu u Seriji A i Real Madridu u sredu u Ligi šampiona i ukoliko tu ne pobijedi Tudor će dobiti otkaz.

Iako su neki u Italiji hvalili Tudora. Sada ipak ima indicija da bi Roberto Manćini mogao da ga zamijeni na klupi "stare dame". Ipak bi posao mogao da poremeti Angelos Marinakis koji želi da ga vidi na klupi Notingem Foresta.

Šta je otkrio Mateo Moreto?

Od 6:30 počinje pitanje hrvatskog novinara Juričića.

"Roberto Manćini je svakako bio jedan od profila koje je Juventus razmatrao prošle sezone, prije nego što je odlučio da krene na Igora Tudora. No uslovi se tada nisu poklopili. Juventus je na kraju odlučio da zaključi posao s Tudorom, a Kristijano Đuntoli izabrao je trenera koji poznaje okruženje. Donio je energiju i pozitivu timu i na kraju ostvario željeni cilj - plasman u iduće izdanje Lige šampiona.

Postoje nova saznanja vezana uz Roberta Manćinija i Igora Tudora. Obojica su treneri o kojima želim da govorim, jer je već jutros Manćini, bivši selektor Italije, kontaktiran od strane Notingem Foresta. Uskoro ćemo saznati hoće li se razgovori nastaviti i hoće li doći do pozitivnih , ali je sigurno da Notingem Forest ima uži spisak kandidata i ozbiljno razmatra mogućnost da ponudi posao Manćiniju nakon što je otpustio Angea Postekoglua.

Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsjećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod lupom. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu biće jasno oblikovana u nadolazećim nedeljama. Naravno, sve zavisi od rezultata, kao i kod svakog trenera, ali mogu da kažem da će utakmice protiv Koma, Real Madrida i Lacija biti presudne za razvoj situacije i Tudorovu budućnost na klupi Juventusa", naglasio je Moreto.

Manćini je najveći prijatelj Siniše Mihajlovića

Roberto Manćini je bio jedan od najvećih prijatelja Siniše Mihajlovića, a upoznali su se 1994. kada je Srbin došao u redove šampiona iz Đenove. Otišli su u Lacio i tamo igrali zajedno, a 2000. godine su u Rimu osvojili Skudeto. Manćini je doveo Mihajlovića u Inter 2004. godine, a prvi trenerski posao Siniša je imao kao Manćinijev pomoćnik u Interu.

"Ovo je dan koji nikad nisam želio da doživim, jer sam izgubio prijatelja sa kojim sam dijelio 30 godina svog života na terenu, a i van njega. Ova strašna bolest je odvela dječaka od 53 godine, koji se borio do poslednjeg trenutka kao lav, kao što je radio i na terenu. Uvjek će ostati Siniša uz mene, čak i kada nije tu, kao što je to radio u Đenovi, Rimu i MIlanu", emotivno je izjavio za italijanske medije Manćini posle smrti Siniše Mihajlovića.