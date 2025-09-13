Vasilije Adžić je heroj Juventusa, nekadašnji vezista Budućnosti, evrogolom sa preko 30 metara srušio je Inter u utakmici koja će se pamtiti i prepričavati...

Izvor: Instagram/_vasilije10

Crnogorski dragulj obasjao je nebo iznad Torina, zablistao je u jednom od najvećih mečeva na svijetu, u 91. minutu je riješio čuveni "Derbi Italije", pišu Vijesti.

"Zvijezda je rođena u 91. minutu", naslov je "Gazete delo Sport" koji na najljepši način opisuje trenutak u kojem je Adžić stigao do prvog gola za Juventus.

"Najmlađi na terenu, 19-godišnji Adžić (ušao u igru u 74. minutu), na dodavanje Tirama postigao je gol karijere. Juve je slavio 4:3. Presudan, iz daljine, jedan od onih pogodaka koji uzdižu igrače u nebo", dodala je "Gazeta".

Skaj sport je izvukao podatak da je Adžić sa 19 godina i 124 dana najmlađi strani igrač Juventusa koji je pogodio protiv Intera.

"Adžićeva magija je riješila Derbi Italije", naglasio je Skaj.

Posebno euforičan bio je torinski "Tutosport".

"Adžić je biser. Njegovo remek-djelo vraća Juventusu vođstvo samo nekoliko minuta prije kraja", pisalo je u prenosu uživo na portalu "Tutosporta".

I "Korijere delo Sport" je gol Adžića nazvalo remek-djelom.

"Bio je Tudorov kec iz rukava, iako je trener Juventusa isprva sve na stadionu ostavio bez riječi jer je Džonatana Dejvida tada još držao na klupi. Ali onda je iznenadio sve. Svjetla pozornice bila su usmjerana ka mladom fudbaleru Juventusa".

"Ludi" derbi i super gol Adžića ispratili su i svjetski mediji, pa je tako madridski "As" napisao da je "Crnogorac vladar haosa".

"Ovo je nevjerovatno", objavio je britanski TNT sports uz gol našeg maestra, prenose Vijesti.