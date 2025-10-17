Svetislav Pešić pričao je o izboru novog selektora Dušana Alimpijevića i razgovoru sa Nebojšom Čovićem koji je svemu tome prethodio.

Izvor: MN Press

Svetislav Pešić završio je misiju na klupi reprezentacije Srbije i posle šokantnog poraza od Finske potvrdio da više neće biti na klupi. Istekao mu je ugovor sa KSS i relativno brzo posle toga je za novog selektora postavljen Dušan Alimpijević. Upravo je o tome pričao i popularni Kari.

Objasnio je i kako je sve to izgledalo iz njegovog ugla i da je o svemu tome pričao sa predsjednikom KSS Nebojšom Čovićem.

"Imam dobru komunikaciju sa predsjednikom Čovićem i mi smo razgovarali o tome ko bi mogao da nastavi ovo što smo započeli. Uvjek sam govorio da moraš prvo da doneseš odluku šta želiš. Da li želiš da to bude profesionalac ili da bude part-tajm trener (neko ko radi dva posla, vodi klub i nacionalni tim prim.out)? Uvjek sam za to da selektor reprezentacije Srbije treba da ima profesionalni status. Predsjednik je odlučio da naš novi selektor bude Dušan Alimpijević", rekao je Pešić za "Nedeljnik".

"Vjerujem u Dušana, imaće moju podršku i pomoć"

Ima samo riječi hvale na račun novog selektora, naglasio je da je tu za njega i da se nada da će svi da rade u službi reprezentacije.

"Ja odlično poznajem Dušana, njemu verujem i od mene će imati apsolutnu podršku i pomoć. Naravno, onoliko koliko njemu to bude bilo potrebno. Kvalifikovati se za Svjetsko prvenstvo, biće veliki izazov za našu reprezentaciju, a svakako i za Dušana. Nadam se da će klubovi, a i svi mi treneri, na svoj način doprineti da novi selektor ostvari nove planove", zaključio je Pešić.