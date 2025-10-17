Dragan Stojković Piksi je i zvanično bivši selektor Srbije.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je i zvanično! Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije potvrdio je je raskid saradnje sa doskorašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem. On je nakon poraza od Albanije dao ostavku, što je na današnjoj sjednici okarakterisano kao sporazumni raskid sa Stojkovićem i članovima njegovog stručnog štaba, uz informaciju da FSS nema nikakve dalje obaveze prema njemu.

Saopštenje FSS-a prenosimo u cjelosti:

"Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.

Istovremeno, konstatovan je i sporazumni raskid saradnje sa članovima Stojkovićevog stručnog štaba i direktorom A tima.

Članovi Izvršnog odbora dali su ovlašćenje predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku da u narednim danima obave razgovore sa potencijalnim kandidatima za novog selektora naše A reprezentacije.

Fudbalski savez Srbije će u najkraćem roku obavijestiti javnost o tome ko će predvoditi nacionalni tim u novembarskim kvalifikacionim mečevima za Svjetsko prvenstvo, protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu. Ovom prilikom, izražavamo još jednom zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio tokom protekle četiri i po godine na mjestu selektora, posebno na plasmanu reprezentacije na Evropsko i Svjetsko prvenstvo, kao i na ostvarenom uspehu u Ligi nacija. Poštujući njegovo veliko fudbalsko ime, Fudbalski savez Srbije želi Draganu Stojkoviću mnogo sreće i uspjeha u budućim profesionalnim izazovima", stoji u saopštenju.

Ko će biti novi selektor?

Sve je izvjesnije da će aktuelni trener Crvene zvezde Vladan Milojević biti naslednik Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije, dok je privremeno tu ulogu preuzeo Zoran Bata Mirković koji je trenutno selektor "orlića". Kao potencijalni kandidati spominjali su se Veljko Paunović, Dejan Stanković, Marko Nikolić, ali FSS nema nimalo lak zadatak pred sobom. Svjetsko prvenstvo je skoro pa "nemoguća misija", nekoliko glavnih igrača "bojkotuje" reprezentaciju, pa će biti zanimljivo ko će se uhvatiti u koštac sa ozbiljnim izazovima...