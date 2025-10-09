Erik Spolstra je novi selektor Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: MN Press

Američki stručnjak Erik Spolstra (54) novi je selektor reprezentacije Sjedinjenih Država. Višedecenijski trener Majamija preuzeće nacionalni tim od Stiva Kera i vodiće ga na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2027, kao i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Na taj način, Amerika će imati različitog selektora na četiri uzastopna olimpijska turnira, nakon Majka Kžiževskog 2016, Grega Popovića u Tokiju 2021. i Stiva Kera u Parizu. Svi su osvojili zlatne medalje sa svojim timovima.

"Odluku o Spolstri donio je operativni direktor reprezentacije Greng Hil, koji je postavio internu infrastrukturu na osnovu koje se smjenjuju selektori - Ker je bio prvi asistent Popoviču, pa postao selektor, a sada će Ker prenijeti svoj posao Spolstri", naveo je portal "ESPN".

Spolstra je jedan od najboljih trenera na svijetu, vodi Majami od 2008. i dva puta je postao šampion NBA lige, a uz to je čak šest puta predvodio ekipu do finala. U ovom trenutku nema dugovečnijeg trenera na jednoj klupi od njega i povrh toga, peti je najuspješniji trener u broju pobjeda u plej-ofu.

Ovog ljeta, Spolstra je bio gost Beograda i u Beogradskoj areni gledao je meč Srbije i Slovenije, u kojem je igrao i njegov igrač iz Majamija, srpski krilni košarkaš Nikola Jović.