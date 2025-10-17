Lamin Jamal navodno je donio odluku da prestane da dijeli autograme kako bi potpisao ugovor sa jednom kompanijom i od toga zaradio još više novca u budućnosti.

Izvor: rosdemora / Alamy / Profimedia

Lamin Jamal jedan je od najboljih fudbalera na planeti iako je tek prije par mjeseci proslavio 18. rođendan. Briljira u dresu Barselone, pravi razliku na terenu, ali deluje da ga zanimaju neke druge stvari mnogo više. Ono što ga posebno interesuje je novac. Vidjelo se to i po raskošnoj proslavi punoljetstva, mada su se sad pojavile nove informacije.

Supertalentovani Španac odlučio je da prestane da dijeli autograme? Zašto? Da bi još više zaradio. Kako prenosi "Mundo Deportivo" on je riješio da potpiše ugovor sa jednom kompanijom preko koje će se ekskluzivno prodavati materijali sa njegovim potpisima. U budućnosti će izbjegavati direktno da dijeli autograme.

"Jamal planira da prihvati ponudu, zato je dobio savjet da prestane da dijeli autograme fanovima. Biće napravljen poseban portal koji će biti specijalizovan za prodaju proizvoda sa njegovim potpisom. Barselona je prihvatila sve to bez većih problema", navodi se u tekstu.