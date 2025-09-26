Bivša djevojka Lamina Jamala tvrdi da je postao "zavisnik od ljepotica" i da od njega neće biti ništa. Čak ima kalendar sa djevojkama.

Izvor: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia / Twitter / @TouchlineX / Screenshot

Najtalentovaniji fudbaler svijeta Lamin Jamal (18) rano je počeo da puni stupce "žute štampe". Nakon burnog ljeta koje su obilježile žurke i koji se završio skandalom, Lamin Jamal je javnosti predstavio novu djevojku Niki Nikol, dok je pre nje već bio "uhvaćen" sa daleko starijom stjuardesom Fati Vaskez (30).

Ona je bila sa njim još dok je bio maloljetan i sada je otkrila da je Lamin Jamal mnogo drugačiji od onoga što se predstavlja u javnosti, kao kada dovede baku i čitavu porodicu na dodjelu "Zlatne lopte". Ispričala je da je poludio za djevojkama i žurkama i to bi moglo da ga spreči da napravi vrhunsku karijeru, posebno jer je otkrila sočne detalje. Fati Vaskez je otkrila da Lamin Jamal čak ima kalendar u kome su mu upisane djevojke...

"Prije nego što je izašao sa mnom, Lamin Jamal je izašao sa drugom djevojkom dan ranije. Shvatila sam to sa nekih fotografija koje sam objavila, i ta djevojka me je pozvala i rekla: ‘Jesi li bila sa njim Ja sam otišla dan prije nego što si ti došla'... Agent mu vodi kalendar, organizuje dane sa djevojkama sa kojima izlazi. Lamin Jamal ima kalendar djevojaka", rekla je Fati Vaskez.

"Kako je izgledao naš izlazak u Italiji? Ha-ha, pa nema tu šta mnogo da se kaže, uglavnom smo bili u krevetu", dodala je ostavljena stjuardesa.

O ovoj temi Lamin Jamal se nije oglašavao i sada se posle povrede prepona sprema za povratak na teren. Ove sezone je odigrao samo tri utakmice, ali je na njima zabilježio dva gola i četiri asistencije, tako da se očekuje da bude još bolji nego u prethodnoj takmičarskoj godini.

Naravno, ako ne "izgubi razum", pošto Fati Vaskez predviđa da od njega neće biti ništa, a priča podsjeća na Nejmarovu sa početka karijere, dok svi znamo da nije uspio da uradi ni pola onoga što je mogao.