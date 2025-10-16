Džondžo Šelvi je nekada igrao za Liverpul i Njukasl, a sad je u Arabiji i tvrdi da tamo nije otišao zbog novca i da je Britanije nebezbjedna zemlja za život.

Izvor: Lee Durkin / Actionplus / Profimedia

Džondžo Šelvi (33) nekada je nosio dresove Liverpula i Njukasla, igrao za reprezentaciju Engleske, a sada je u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mnogi su se odlučili za slične poteze, da odu i uzmu arapski novac, ali on tvrdi da su njegovi motivi drugačiji i da je razlog potpuno druge prirode.

"Vidio sam da pišu da sam otišao ovamo zbog para. Kojih bre para? Nema para u drugoj ligi ovdje. Plate su standardne, oko 2.000 funti mjesečno za fudbalera. Kada se uporedi zarada koju sam imao kao fudbaler, ovo je ništa. Moj brat radi u jednom hotelu u Londonu i zarađuje više. Nisam ja ovdje zbog para", tvrdi Šelvi.

Njegova motivacija bila je porodica i da provede što više vremena sa njima.

"Imao sam dugu karijeru, sada sam srećan i zadovoljan. Nalazim se u dijelu karijere u kom samo želim da uživam u fudbalu. Da se probudim ujutru, uživam i da provedem što više vremena sa porodicom."

"Britanija više nije bezbjedna"

Još jedna od stavki o kojoj je nekadašnji engleski reprezentativac pričao je i život u Velikoj Britaniji.

"Ako sam već iskren, onda moram da kažem i da ne želim da moja djeca odrastaju u Engleskoj. Imali smo sreće da smo živjeli u lijepim djelovima Britanije, tamo gde sam odrastao. Sada tamo više nema dobre opcije. Ne možeš da nosiš više ni sat u Londonu, ni da izvadiš telefon. To je samo moje mišljenje", zaključio je Šelvi.

Šelvi je bio u omladinskim školama Arsenala, Vest Hema i Čarltona. Igrao je za Liverpul, Svonsi, Njukasl, Notingem Forest, Rizespor, Ejupspor, Barnli i sada je u klubu koji se zove Arapski sokolovi.