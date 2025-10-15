Crvena zvezda polako skraćuje spisak kandidata za novog trenera ako Vladan Milojević preuzme reprezentaciju Srbije.

Sve je bliži rastanak Crvene zvezde i Vladana Milojevića i mogao bi da uslijedi ove zime. To je posebno "opcija" od kada se pojavila informacija da bi mogao da postane selektor Srbije, pa su stoga sve glasnije spekulacije oko toga ko bi naslijedio Milojevića u Zvezdi.

Nakon što se prvo spekulisalo o Albertu Rijeri iz Celja, sada je u prvi plan isplivao Aleksandar Kolarov. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je prema informacijama italijanskog "Calciomercata" prvi kandidat za klupu Zvezde.

Aleksandar Kolarov je inače ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde za koju nikad nije zaigrao, čak ni u veteranskim danima kada je redovno dobijao pozive za "Marakane", dok je dobro poznato da je u odličnim odnosima sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem kod koga je bio u OFK Beogradu.

Trenutno, Kolarov radi u Interu, kao prvi pomoćnik Kristijana Kivua, a čiji je poziv prihvatio ljetos i ostavio mladu reprezentaciju Srbije na cjedilu posle samo nekoliko utakmica.

Iz toga je već jasno da mu naprasno mijenjanje posla nije strano, pa bi Crvena zvezda možda mogla da ima šansu iako je vrlo važan šraf u Interu ove sezone, a gde se možda jednog dana nada i mjestu prvog trenera. Uostalom, u Italiji je takođe dugo igrao, pa prije Intera radio i kao sportski direktor Salernitane i čini se da mu je cilj da na Apeninima gradi karijeru.

Što se tiče Crvene zvezde, za sada se nije oglašavala o statusu Vladana Milojevića, dok su njene legende Dragiša Binić i Boško Đurovski gostovale u emisijama i podržale ga kao novog selektora, što takođe može da bude znak.