Novi selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović ima već spremnu "kičmu" novog tima Srbije. Sa tim igračima je pre 10 godina bio prvak svijeta.

Izvor: MN Press

Srbija je doživjela debakl u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. i porazom od Albanije završen je period sa Draganom Stojkovićem na klupi. Naslediće ga prema još uvjek nezvaničnim informacijama Veljko Paunović.

Jedini Srbin koji može da se pohvali da je sa reprezentacijom Srbije osvojio Svjetsko prvenstvo prije nekoliko dana je dobio otkaz u timu Ovijeda, pa je slobodan i vidjećemo da li će voditi tim možda već u utorak protiv Andore ili ćemo čekati Vembli u novembru za njegov debi.

U timu iz 2015. godine sa kojim je osvojio Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina čak 11 igrača je nastupalo za nacionalni tim. A koji bi "orlići" od tada sada mogli da pomognu Paunoviću da digne naš tim na noge?

Da li je vrijeme za Milinković-Saviće?

Vidi opis Da li se sa Paunom vraćaju i njegovi zlatni momci? Nisu samo Sergej i Vanja, a odavno su precrtani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Prvo pitanje koje će svima pasti na pamet je da li ovo znači povratak braće Milinković-Savić u nacionalni tim. Sergeja nema već dugo, a realno gledano nikada nije uspio da dominira na pravi način u dresu nacionalnog tima, a i Vanja je ispao sa spiska u poslednje vrijeme. Dok jednog traži Juventus, drugi je prvi golman Napolija i potrebni su nam reprezentaciji.

Oni su sigurni u timu kod Paunovića

Vidi opis Da li se sa Paunom vraćaju i njegovi zlatni momci? Nisu samo Sergej i Vanja, a odavno su precrtani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Miloš Veljković je redovan u timu Srbije i teško je zamisliti da ga odatle odstrani baš Paunović kome je igrao još onda u timu. Nemanja Maksimović je bio lider tih "orlića" i možda bi mogao da nađe staru formu, a Andrija Živković bi trebalo da ostane u timu, mada ćemo vidjeti da li će konačno igrati kao krilo. Naravno tu je i Predrag Rajković koji je bio apsolutno prvo ime tog tima na Novom Zelandu, verovatno je samo pitanje da li će biti prvi, drugi ili treći golman.

Oni se nadaju pozivu

Name"Zlatni orlići", prvaci Evrope 2013.Milan Gajić igra redovno u Rusiji i to na poziciji oba beka, gde Srbiji škripi. Nikako se nije snašao kod Piksija, sada ćemo vidjeti da li ga Paunović vraća. Saša Zdjelar je bio zvijezda Paunovićevog tima i zvijezda prelaznog roka u Rusiji, pa bi sada mogao da sa 30 godina dobije nove pozive.

Srđan Babić se nikada nije ustalio u odbrani Srbije, a mogao bi sa svojim omiljenim selektorom da dobije mjesto u srcu odbrane. Povratak u naciolani tim želi i Mijat Gaćinović koji je sada već godinama u drugom planu, a vidjećemo da li Marko Grujić može da ubijedi Paunovića da je vrijeme da se vrati među "orlove". Videćemo na koga sve može da se osloni od svojih nekadašnjih pulena novi selektor Srbije.

Na njih se sigurno ne računa

Izvor: Profimedia

Vidjeli smo da je još odavno Staniša Mandić odlučio da igra za Crnu Goru, a igrači poput Stefana Ilića, Nemanje Antonova, Stefana Miloševića, Miladina Stevanovića, Filipa Jankovića nikad nisu došli do nekog većeg nivoa fudbala i sigurno ih nećemo gledati u reprezentaciji.

Takođe nije za očekivati da pozive dobiuju Radovan Pankov, Vukašin Jovanović, Ivan Šaponjić pa ni Filip Manojlović koji ima meč u nacionalnom timu.