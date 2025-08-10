Dušan Tadić otkrio je da ne žali zbog toga što se povukao iz reprezentacije Srbije.

Izvor: MN Press

Dušan Tadić se prije godinu dana oprostio od reprezentacije Srbije. Kapiten "orlova" posle 16 godina u "A" timu rekao je - kraj. Bio je Tadić vidno nezadovoljan rezultatima nacionalnog tima i svojim statusom u njemu, te je povlačenje izgledalo kao jedino rešenje. Sada je otkrio i da li žali zbog odluke o napuštanju tima, s obzirom na to da i u 37 godini i dalje igra fudbal na vrhunskom nivou.

I sam selektor Dragan Stojković Piksi otrkio je da bi Tadić bio dio tima, da sam nije donio odluku o napuštanju reprezentacije. Novi igrač Al Vahte bio je iskren: "Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mislim da sam ispravno postupio. Dugo sam bio u reprezentaciji, nagledao se svega i svačega, pokušavao da korigujem stvari i učinim Fudbalski savez Srbije i srpski fudbal boljim u svakom smislu, ali jednostavno došlo je do nekog zamora", rekao je u intervjuu za Mocart sport.

"Kao kapiten i lider imaš veliku ulogu, sve informacije prolaze i dolaze do tebe, ti pokušavaš da rešavaš sve što je u tvojoj moći, kako na terenu tako i van njega, zato što su taj timski duh i zajedništvo od presudnog značaja za uspjeh. Ali, eto, posle mnogo godina kažeš sebi da je dosta i da treba neki novi, mlađi da se pokažu i da preuzmu odgovornost u svakom smislu te riječi. Ali, isto tako, slagao bih vas ako bih rekao da mi ne fali igranje za reprezentaciju. To je najlepši osjećaj, kad predstavljaš svoju zemlju i čuješ njenu himnu."

Kako izgleda reprezentacija bez Dušana Tadića?

Bio je Tadić nosilac igre u timu "orlova". Jedan od najiskusnijih, igrač koji je bio u velikim klubovima i u mnogim važnim momentima donosio teške odluke. Sve to izgubio je tim Srbije odlaskom Tadića, sada kad više nije u timu Dragana Stojkovića Tadić veruje da bi trebalo dati šansu i mladim igračima.

"Drugačiji smo nego prije. Mislim da nam je veći fokus na defanzivnoj igri, što je vjerovatno i do kvaliteta koji posjedujemo. Ali, isto tako mislim da ima dosta mladih igrača kojima treba dati šansu i vremena da se opuste i dođu do izražaja. Sve su to dobri momci i radnici koji žele da daju sve za boje svoje zemlje", rekao je Tadić.