Vinisijus Žunior je spreman da odbije sve ponude Real Madrida i da pređe u Saudijsku Arabiju.

Izvor: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Nakon vijesti da je Sergej Milinković Savić spreman da odbije nevjerovatnih 70.000.000 eura za tri godine od Al Hilala, sada Al Ahli ima plan da napravi pravi fudbalski zemljotres. Žele da dovedu Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida.

Brazilac je igrao sjajno prethodnih nekoliko sezona, a nekoliko puta je odbio ponude za produženje saradnje sa "kraljevskim klubom". Ako Real ne može da mu namiri finansijske zahteve jasno je da takav novac može da nađe samo u Saudijskoj Arabiji.

Brazilac traži preko 30.000.000 eura godišnje što je spreman da ponudi Al Ahli kako bi doveo možda i najboljeg fudbalera na svijetu u ovom momentu. Navodno je klub spremio 350.000.000 eura da dovede Brazilca.

"Al-Ahli je u direktnim pregovorima s Real Madridom oko Vinisijusa. Spremni su ponuditi 300 miliona funti za ovu superzvijezdu, Ako nova ponuda Real Madrida za produženje suradnje bude odbijena, igrač će biti prodat u Saudijsku Arabiju sledećeg ljeta", navodi se u tekstu.

Real mu nudi petogodišnji ugovor, a ukoliko ga odbije vidjećemo novi rekord. Do sada je prelazak Nejmara u PSŽ za 222.000.000 eura bio najskuplji ikada, a sada bi to moglo da bude nadmašeno. S obzirom da je Vinisijus došao iz Flamenga za 45.000.000 eura to bi bio nevjerovatan prihod za Real. Ipak teško je zameniti igrača koji sa 25 godina ima 111 golova i 87 asistencija u klubu.