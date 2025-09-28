Hulijan Alvarez i njegovi maestralni golovi Dijega Simeonea podsjećaju na Milinka Pantića. Argentinac je demolirao Real Madrid u gradskom derbiju.

Gradski derbi Madrida završen je ubjedljivom pobjedom Atletika. Puleni Dijega Simeonea ponizili su ekipu Ćabija Alonsa i slavili sa čak 5:2. I to tako što je na poluvremenu bilo neriješeno (2:2), a onda je u drugom dijelu nestvarni Hulijan Alvarez dao het-trik. Majstorije koje su njegovog trenera Dijega Simeonea podsjetili na legendarnog Srbina.

"Hulijan je nevjerovatan igrač. Ne znam kako je uspio da postigne tri gola iz slobodnih udaraca. Način na koji lopta propada, ide sa strane na stranu i nekako završava u golu. Podsjeća me na Milinka Pantića koji je davao slične golove", rekao je Simeone.

Imao je samo riječi hvale na račun sjajnog argentinskog fudbalera koji dominira u Španiji.

"Ono što kod njega mnogo cijenim je to što igra isto protiv svakoga. Nije mu važno ko je protivnik, a to je nešto što je važno za istoriju našeg kluba. Što se meča tiče, svidjelo mi se kako smo odigrali od prvog do posljednjeg minuta. Kada odigramo meč ovako, onda me to čini veoma srećnim", zaključio je Simeone.

Ko je Milinko Pantić?

Milinko Pantić rođen je 5. septembra 1966. godine u Loznici i igrao je na poziciji veznog fudbalera. Počeo je u Partizanu gdje je igrao od 1985. do 1991. godine i osvojio dvije titule prvaka Jugoslavije, po jedan Kup i Superkup i onda je otišao u Olimpiju iz Ljubljane, pa je naredne četiri godine proveo u Panioniosu. Tu je privukao pažnju Atletiko Madrida, tačnije Radomira Antića.

Otišao je u redove "jorganžija" 1995. godine kod Antića i tamo se zadržao tri godine. Sa klubom je osvojio duplu krunu, titulu i "Kup kralja" u sezoni 1995/96, a u sezoni poslije te bio je najbolji strijelac Lige šampiona. Poslije toga je otišao u Le Avr, a karijeru je završio u Panioniosu

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je samo dva meča, dok je kao trener radio u rezervnom timu Atletiko Madrida, pa je bio prvi trener Bakua i Dalijana.