Duge i teške pripreme su praktično gotove, selektor Dejan Savić je otkrio karte i tim sa kojim će nastupiti na Evropskom prvenstvu. Sada se čeka subota i 18 sati kada će vaterpolisti Crne Gore protiv Malte početi 10. nastup na šampionatima Starog kontinenta.

"Riječ o procesu, ovo je samo uzlazna stepenica ka cilju - Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu. Očekujem da na Evropskom prvenstvu pokažemo uspješniju i motivisanu Crnu Goru", poručio je Savić.

Sve to i ne znači da njegovi momci i on u Beograd putuju turistički.

"Sigurno da ne bježimo od rezultata, jer u suštini cilj svake selekcije, pogotovo 'velike osmorke', gdje pripada Crna Gora, jeste osvajanje medalja. Sigurno da možemo da se nadamo i gledamo ka medalji", ne krije trofejni stručnjak.

Naglasio je da će put, ipak, biti težak.

"Da, zato što se igra po novom sistemu takmičenja, a zaista imamo izuzetne konkurente. Sigurno da je realnost jedna, a ono što možemo da uradimo, drugo. Ali, kao što piše na tetovažama Miroslava Perkovića - 'believe' (vjera) i 'hope' (nada)."

Posljednjom test utakmicom protiv Hrvatske najavio je imena igrača koji će braniti boje Crne Gore, a dan kasnije sve i potvrdio spiskom.

"Ajkule" će imati tri debitanta na velikim takmičenjima (Srđan Janović, Danilo Stupar i golman Darko Đurović), a u odnosu na posljednje Svjetsko prvenstvo neće igrati Đuro Radović, Dušan Banićević, Lazar Andrić, Savo Ćetković, Dimitrije Obradović i Filip Gardašević.

"Odabir tima je sigurno jedna od nezahvalnijih stvari u trenerskom pozivu, tako da je odluka bila teška. Imao sam izuzetne nedoumice, kao i uvijek. To što je odlučilo, kao što se uvijek i priča, jeste da 15 najboljih igrača u ovom momentu ide na prvenstvo. Sigurno da i ostali kandidati zaslužuju mjesto, ali nijanse su odlučile - ne samo što se tiče vještine, već i karakternih crta", objasnio je Savić.

O priprema kaže:

"Sprovedene su po totalnom planu i programu koji smo zacrtali. Možemo da budemo zadovoljni radom i uslovima."

Za Savića će ovo biti drugo veliko takmičenje na klupi Crne Gore - šta novo može da pokaže naš nacionalni tim?

"Prije svega očekujemo pomak u svim segmentima igre, karakternu strogoću i agresivnost. Sigurno da najveća karakteristika ovog tima može da bude mladost i budućnost."

Crna Gora je odigrala tri test meča pred Euru - savladala je Gruziju, a poražena je od Italije i Hrvatske.

"Kontrolne utakmice su mnogo toga pokazale. Prije svega dobrih stvari, gdje smo u jednom aspektu prenosa lopte, odnosno tranziciji, doživjeli progres. Lopta nam ide mnogo brže, igrači su najzad počeli da reaguju na moj glas. Ali, naravno, ima i mnogo mana, prije svega u igri i stalnim kretanjima protiv presinga."

Osim Malte rivali našeg nacionalnog tima biće i Mađarska i Francuska, a u odnosu na ranije turnire sistem takmičenja je promijenjen. Tako će najbolje tri selekcije iz grupe u kojoj je Crna Gora zajedno sa tri iz grupe C (Španija, Izrael, Srbija, Holandija) formirati novu grupu E, iz koje će dvije prvoplasirane reprezentacije izboriti plasman u polufinale.

"Novi sistem takmičenja može da bude zanimljiv. Prvo, zato što donosi borbu za svaki bod i za svaki gol. Neće biti kalkulacija. A opet, sa druge strane, to ukrštanje može da dovede do toga da određeni timovi koji nisu da kažemo favoriti, mogu da 'otkinu' bod ili bodove favoritima. Biće zanimljivo", objasnio je Savić.

Turnir u Beogradu biće za Savića povratak u njegov grad, na mjesto gdje je 2016. vodio Srbiju do evropske krune. Domaćin je tada u spektaklu i punim tribinima "Beogradske arene" u finalu savladao upravo Crnu Goru.

"Siguran sam da će organizacija da bude na visokom nivou. Nadam se da će da bude onako kako je bilo prije deset godina, vaterpolo u regionu to zaslužuje. Samo su okolnosti malo drugačije - kada i politika u pitanju, a onda je i pitanje kakva je zainteresovanost ljudi za sport u takvim momentima", zaključio je Savić.