Edita odustaje od nastupa u Crnoj Gori: Donijela radikalnu odluku, evo i šta je presudilo

Edita je presjekla i priznala šta se dešava kada je njena karijera u pitanju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Edita Aradinović prethodnih godina radila je punom parom, nastupi su bili zakazani mjesecima unaprijed, ali je ipak odlučila da doček Nove godine ne radi, već da ga provede sa partnerom.

Sada je u razgovoru sa medije otkrila da li se pokajala i koliko je to uticalo na njene finansije.

"Prošle godine nisam radila Novu godinu zbog ljubavi, imala sam tu neku kompenzaciju, željela sam da provedem vrijeme s voljenom osobom, a nije da nisam željela da radim. Htjela sam da vidim kako izgleda Nova godina s nekim koga voliš, ali samo mi je tanak džep bio, nije bilo neke razlike", pojasnila je Edita Aradinović.

Slaba posjećenost nastupa

Edita se dotakla i prošle sezone u Crnoj Gori koja je bila znatno gora nego prethodnih godina, te je odlučila da ne nastupa na primorju, ali ipak nije sigurna kada je ta odluka u pitanju, te ostaje da razmisli.

"Ljeto je bilo prilično otežano, stoga sam donijela neke nove radikalne odluke što se tiče sledećeg ljeta, nisam sigurna baš da li ću uopšte nastupati u Crnoj Gori", rekla je Edita i dodala:

"Vidjela si i sama kakvo je bilo ovo ljeto i ne bih voljela da idem na posao nesrećna. Ne želim da stanem na binu i da treba da razveselim narod, a narodu niti je do pjesme niti je došlo naroda koliko bi možda trebalo i moglo", otkrila je ona za TV E.