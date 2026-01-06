Ekonomija Grenlanda ulazi u period usporenog rasta i rastućih fiskalnih problema, dok likvidnost trezora pada na kritično nizak nivo, upozorava Danska narodna banka.

Izvor: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / imago stock&people / Profimedia

Ekonomija Grenlanda se sučava sa usporavanjem privrednog rasta i pogoršanjem javnih finansija, upozorila je danas Danska narodna banka u novoj procjeni ekonomskih kretanja na ovom autonomnom području u sastavu Danskog kraljevstva.

Prema izvještaju, privredni rast je skroman, dok se javne finansije suočavaju sa ozbiljnim izazovima, dijelom zbog toga što se širenje aerodromske infrastrukture približava kraju, a planirani veliki projekti u energetici i drugim sektorima još nisu započeti.

Centralna banka Danske navodi da se stanje javnih finansija Grenlanda znatno pogoršalo tokom 2025. godine, dok je likvidnost grenlandskog trezora u drugoj polovini godine pala na kritično nizak nivo.

Zbog toga se ocjenjuje da je neophodno primeniti mere štednje koje su predviđene danskim budžetom za 2026. godinu.

Danska narodna banka upozorava da će se fiskalni pritisci nastaviti, jer populacija Grenlanda, na kome trenutno živi manje od 57.000 ljudi, sve više stari i opada, tako se broj radno sposobnih smanjuje.

Prognozira se da će broj stanovnika Grenlanda pasti za 20 odsto do 2050. godine, objavljeno je na sajtu Danske narodne banke.

U širem političkom kontekstu, upozorenje banke dolazi dan nakon što je dansko rukovodstvo odbacilo pretnje američkog predsjednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda, uz poruku da bi svaki napad na ostrvo značio kraj NATO saveza.