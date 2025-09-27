Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone uspeo da izvuče maksimum iz ekipe i da pregazi Real u gradskom derbiju.

Izvor: Profimedia/Ricardo Larreina / imago sportfotodienst

Početak nove sezone za Atletiko Madrid bio je veoma loš - najveći rivali već su stekli prednost u domaćem prvenstvu, a na to se nadovezao i poraz u nadoknadi vremena protiv Liverpula u Ligi šampiona. Zbog svega toga tim Dijega Simeonea bio je otpisan pred meč protiv Real Madrida, u sedmom kolu španskog prvenstva, a onda smo dobili spektakl i pobjedu (5:2) kakva se ne pamti u crveno-bijelom dijelu grada!

Velika pobjeda Atletiko Madrida po mnogo čemu je istorijska, a pitanje je da li bi i Dijego Simeone mogao ljepše da je naslika, da je to neko od njega tražio prije nego što je počeo meč. Ovako je imao priliku da nakon slabog starta sezone vidi pravo gaženje najvećeg rivala i - budimo pošteni - daleko većeg madridskog kluba.

Sve je počelo veoma rano, jer je već u 14. minutu meča Robin Le Norman iskoristio asistenciju Đovanija Simeonea i postigao prvi gol u madridskom derbiju. Realu nije bilo potrebno mnogo vremena da okrene rezultat - Kilijan Mbape pogodio je nakon asistencije Arde Gulera u 26. minutu, dok je turski fudbaler desetak minuta kasnije iskoristio dodavanje Vinisijusa Žuniora.

Klemon Lengle je u 44. minutu susreta pogodio za 2:2, ali je to uradio rukom pa je nakon konsultacija sa VAR tehnologijom pogodak poništen. Ipak, Aleksander Serlot pogodio je u trećem minutu nadoknade, kada mu je Koke asistirao kako bi se na poluvreme ipak otišle sa nerešenim rezultatom.

A u nastavku... Spektakl! Hulijan Alvarez je u 52. minutu pogodio sa bele tačke, a u 63. minutu bio je precizan iz slobodnog udarca, kada je maestralno prebacio živi zid. Na kraju, tačku na ovaj meč stavio je Antoan Grizman, koji je postigao gol nakon čak 22 ligaška meča. Francuski napadač upisao se u strijelce nakon asistencije Aleksa Baene u trećem minutu nadoknade, kada su igrači Reala već shvatili da su poraženi u ovom meču.

Nakon velikog derbija španskog fudbala Real Madrid je prvoplasirani tim na tabeli sa 18 bodova iz sedam mečeva, Barselona ima 16 bodova na šest mečeva, a Viljareal je na šest mečeva osvojio 13 bodova. Atletiko Madrid je četvrti tim na tabeli sa 12 bodova iz sedam utakmica, a isto toliko ima i Espanjol.