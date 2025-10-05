Prema najavama koje stižu iz Španije Liga šampiona mogla bi da dobije potpuno novi format i da se spoji sa Superligom o kojoj se pričalo prethodnih godina...
Da li je na pomolu stvaranje nove Lige šampiona. Odnosno, pravljenje kombinacije između najjačeg evropskog takmičenja i Superlige. O tom novom takmičenju pričalo se prethodnih godina, pa je UEFA na to stavila tačku. Sada bi stvari mogle da se promjene i Florentino Perez mogao bi da dobije ono što želi.
Jedan od glavnih razloga za stvaranje te Superlige bio je finansijski. Ideja je bila da igraju samo najjači klubovi i da iz nedelje u nedelju gledamo okršaje timova poput Real Madrida, Barselone, Liverpula, Mančester sitija, Pari Sen Žermena, Juventusa, Intera i mnogih drugih... Sada bi nešto slično moglo da se dogodi samo kao neka vrsta mješavine između dvije lige o čemu je pisao španski "Cope".
Evo o čemu se tačno radi i šta je ideja novog takmičenja:
- Ostalo bi ime UEFA Liga šampiona
- Ostaće 36 klubova
- Razlika je što će tih 36 klubova da bude podeljeno u 2 kategorije, 18 sa najvišim UEFA rankingom i drugih 18
- Tih 18 klubova sa najvišim koeficijentom bi igrali samo međusobno, kao što bi bio slučaj sa drugih 18 klubova u drugoj grupi
- TV prava se ne bi prodavala televizijama, već bi postojala neka platforma slična Netfliksu
- Takmičenje bi počelo 2027. godine