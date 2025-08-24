Legendarni švedski fudbaler pisao je u svojoj knjizi "Adrenalina" o Dejanu Stankoviću. Srbin je bio dio trenutka koji je Ibrahimoić čekao čak pet godina.

Slavni Zlatan Ibrahimović (43) stvorio je prijateljski odnos sa pokojnim srpskim velikanom Sinišom Mihajlovićem, ali i sa njegovim kumom i takođe srpskom legendom, Dejanom Stankovićem.

Bili su početkom 21. vijeka veliki rivali u derbijima Intera i Juventusa, a potom su sarađivali u nerazurima gdje je Miha bio asistent Robertu Manćiniju dok je Ibra bio špic ekipe u kojoj je Stanković bio važni vezista. U tom periodu su postali veoma bliski, što se nije moglo reći za period u kojem su bili protivnici.

Ipak, Ibrahimović je u svojoj knjizi naglasio da je Miha bio grub, ali da je to bio njegov stil. I da u tome nije bilo mržnje za rivala.

"U getu u Malmeu, kad bi mi neko nešto dobacio, morao sam da odgovorim. Kad bih naišao na tipa koji bi me pitao: 'Koji ku*ac gledaš?', odmah bih mu odgovarao sa: 'Koji ti ku*ac gledaš?'. Na ulici, kod nas, to je tako funkcionisalo. Postojala su jasna pravila, koja su se poštovala. I ta pravila sam poio i na teren", objasnio je Ibrahimović u "Adrenalinu".

Prvo smo se gađali riječima, a posle bismo se gurali da vidimo ko je mentalno i fizički jači. Bio sam mlad, instinktivno sam reagovao jer još nisam imao samokontrolu, dok su iskusniji igrači to namjerno radili, da me isprovociraju. Kao Siniša Mihajlović na utakmici Inter - Juventus".

Nikada nije Šveđanin zaboravio duele sa čuvenim Srbinom.

"Miha me je vrijeđao, ali me nije mrzio"

"Vrijeđao me je od početnog zvužduka. U jednom trenutku sam ga udario glavom, što me je koštalo utakmice. Opet sam naseo. Mihajlović me nije mrzio, nije imao ništa lično protiv mene, želio je samo da obezbijedi prednost svom timu da pobijedi u utakmici", tvrdio je Zlatan.

Međutim, istu ocjenu nije mogao da ponovi za nekadašnjeg Mihinog saigrača, Marka Materacija.

"Marko Materaci je, međutim, bio poseban slučaj. Ulazio je u sukobe da te povredi. Mimo svakog igračkog rezona, imao je strategiju da uvijek nervira protivnika. Kada neko nije dovoljno dobar u igri, pribjegava svim sredstvima da se nametne. Bio je to i njegov stil".

Materaci je fudbaler koji se "proslavio" psovanjem sestre Zinedina Zidana u finalu Mundijala 2006, na šta je Francuz nesportski reagovao, udario ga glavom u grudi i zaradio isključenje. "TrikolorI" su potom bez najboljeg igrača izgubili od Italije titulu prvaka svijeta.

"Čekao sam pet godina da mu vratim"

"Ako mi neko uradi nešto, ja to ne zaboravljam, to ostaje unutra, grudima i ne prolazi. Čekao sam pet godina da mu vratim", objasnio je Ibrahimović.

Priliku za osvetu dočekao je u oktobru 2005, takođe na meču Juve - Inter. Ipak, nije je iskoristio.

"Materaci je nosio ona Najkijeva specijalna kontaktna sočiva, tada popularna, koja su mijenjala boju očiju. Sjećam se kako su me dvije crvene zenice, kao zvijer, jurile svuda. Uspijeva da me sasiječe dvonožnim uklizavanjem, poput makaza. Moram da izađem sa terena da mi ukažu pomoć. Hramljem. Kapelo želi da me zamijeni, ali mu kažem: 'Ne, Mister, mogu ja to'. Ulazim ponovo samo da ga nađem".

Bol ga je spriječio da se osveti Italijanu i nije to učinio ni dok je igrao u Interu, jer nije bilo korektno da na treningu povredi fudbalera sa kojim je saigrač.

Priliku je dočekao tri godine kasnije, kada je kao igrač Barselone igrao protiv Intera.

"Zlatane, zašto?"

"Na početku drugog poluvremena, eto ga trenutak koji sam čekao pet godina. Lopta je na pola puta između mene i Materacija. Znam da će uklizati da me povredi, ali on ne zna da želim da mu uradim i mnogo više, jer je moj bijes rastao tokom svih ovih godina. Uslovi su idealni, jer sve izgleda kao obično osvajanje lopte na sredini terena. On ulazi klizećim startom s obje noge, a ja skačem da izbjegnem udarac. Da sam i ja uletio s obe noge, imali bismo po pedeset odsto šansi ili bi on udario mene, ili ja njega. Umjesto toga, skačem, podižem koljena, i dok on klizi ispod mene, udaram ga laktom u glavu. Čujem zvuk tupog udarca i njegov jauk: 'Ah...'"

Dejan Stanković, tada as Intera, bio je jedan od prvih koji su prišli Ibrahimoviću.

"Stanković, koji nam je prijatelj, prilazi da me pita: 'Zašto si to uradio, Zlatane?'. Odgovaram mu: 'Jer sam to čekao pet godina. Pusti to, Dejane. Idi'".

Zlatan Ibrahimović i Dejan Stanković bili su rivali i početkom ove decenije, kada je Šveđanin igrao za Milan, a Srbin vodio Crvenu zvezdu u dvomeču dva tima u nokaut fazi Lige Evrope. I tada su se srdačno zagrlili i pred kamerama pokazali da su bliski.