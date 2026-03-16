Uprava za saobraćaj je kao najpovoljniju na tenderu za izgradnju zapadne obilaznice u Podgorici izabrala 16.828.367 eura vrijednu ponudu kompanije “Bemax”.

Na izbor podgoričke firme za izvođača postoji mogućnost žalbe do 23. marta, što će, kako “Vijesti” nezvanično saznaju, iskoristiti konkurenti koji posao nisu dobili.

Izbor kompanije koja će graditi zapadnu obilaznicu se čeka već godinu i po, a do sada su raspisana tri tendera. Posao je već jednom bio u rukama “Bemaxa”, kada su izabrani za izvođača krajem 2024. godine, ali je ta odluka kasnije poništena zbog žalbe.

Dionica duga tri kilometra planirana je od Komanskog mosta do kružnog toka kod salona namještaja “Grand” u Donjoj Gorici, a gradi se s ciljem izmještanja tranzita i kamiona koji idu Ulicom Vojislavljevića na Zabjelu, kako bi se spriječilo stvaranje gužvi, pišu Vijesti.

“Bemax” na trećem tenderu učestvuje sa podugovaračem “Enproing”, dok je drugorangirana bila 17.149.492 eura vrijedna zajednička ponuda kompanija “Euromont Stil” i “Toškovići”, sa podugovaračima “Geopromet”, “Geonex”, “BB solar”, “Vigoris ecotech” i “Telemont”. Trećerangirani je bio kotorski “Briv Construction” sa ponudom od 20.301.108 eura, dok su im podugovarači “Geo max group”, “Ramel” i “Viamont”.

“Uprava za saobraćaj u otvorenom postupku javne nabavke radova po tenderskoj dokumentaciji od 2. oktobra 2025. godine, donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude: Ponuda ponuđača ‘Bemax’ je ispravna i najpovoljnija, zajednička ponuda ‘Euromont Stil’ i ‘Toškovići’ je ispravna i vrednovana kao drugorangirana. Ponuda ‘Briv Construction’ je ispravna i vrednovana kao trećerangirana. Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava, u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke”, piše u odluci koju je Uprava donijela 13. marta.

Ovaj tender je trajao od početka oktobra do početka novembra prošle godine, a procijenjena vrijednost mu je 20,3 miliona eura - dok je planirano da izabrani izvođač za godinu i po izvede radove i za njih garantuje najmanje dvije godine.

Uprava je ponude vrednovala po principu ekonomski najpovoljnijih, pri čemu je maksimalno dodjeljivano 100 poena, odnosno 90 za cijenu, a deset za kvalitet. “Bemax” je ocijenjen sa maksimalnih 100 poena, dok je “Euromont Stil” dobio 88,31, a “Briv” 80,6 bodova.

“Euromont Stil” je samo za cijenu dobio 88,31 poena, a za kvalitet nijedan, dok je “Briv” dobio 74,6 bodova za cijenu i šest za kvalitet.

Uprava je ponude sve tri kompanije ocijenila kao ispravne, iako su krajem prošle godine na istom tenderu utvrdili da su neispravne i odlučili da ga ponište. Na odluku su se tada žalili svi potencijalni izvođači i tražili ponavljanje postupka.

“Bemax” je tvrdio da je u njihovom isključenju došlo do povrede zakona, da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te da su svi isključeni, bez da je Uprava donijela odluku po članu 140 Zakona o javnim nabavkama. Naveli su da su Upravu obavijestili o promjeni podugovarača i da se to nije smjelo tretirati kao izmjena izjave.

Iz “Briva” su naveli da su neosnovano isključeni, jer je Uprava proizvoljno utvrdila da procenat posla koji će obavljati podugovarač ne odgovara uslovima tendera, dok su iz “Euromont stila” smatrali da su neosnovano i nezakonito isključeni iz tendera, nakon što je utvrđeno da u ugovoru o zajedničkom nastupanju nisu naveli ko rukovodi radovima u cjelini, niti ko snosi troškove. Ova firma je tvrdila da je sve pojašnjeno u ugovoru o zajedničkom nastupanju.

Uprava na ove žalbe nije odgovarala, dok je nadležna Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki utvrdila da je žalba “Bemaxa” osnovana, te da su nepravilno isključeni iz tendera nakon što su zamijenili podugovarača “Bauriss” koji je imao poreska dugovanja za kompaniju “Enproing”.

Komisija je utvrdila i da je Uprava pogriješila pri isključenju kompanije “Briv” iz tendera, jer su pravilno podijelili poslove sa podugovaračima. Naveli su i da je izjava “Euromont Stila” i firme “Toškovići” u zajedničkoj ponudi pravilno sačinjena, te da su njihovi poslovi podijeljeni kroz ugovor o zajedničkom nastupanju.

Komisija je zatim zatražila da Uprava ponovi ocjenu ponuda na trećem tenderu, nakon čega je posao pripao “Bemaxu”.

Borba ponuđača se nastavlja

Uprava je tendere za zapadnu obilaznicu do sada poništila zbog neispravnih ponuda kompanija, njihovih žalbi, ali i jer je utvrđeno da nekim ponuđačima nisu dali uvid u dio dokumentacije.

“Rat” firmi “Bemax” i “Briv construction” je obilježio prvi tender, koji je trajao od kraja septembra do kraja oktobra 2024. godine. Ove kompanije su tada bile jedini ponuđači a Uprava je krajem novembra utvrdila, da su im ponude neispravne zbog čega je zatražila poništenje tendera.

“Bemax” je na tu odluku uložio žalbu, nakon čega je Komisija sredinom decembra naredila Upravi da ponovo vrednuje ponude i bira izvođača. Upravo je zbog toga “Briv” tužio Komisiju i tražio poništenje takve odluke. S obzirom da je tender nastavljen, Uprava je pri novom izboru krajem decembra 2024. godine, za izvođača izabrala “Bemax”, dok je “Briv” isključen, pa su se žalili i na tu odluku.

Iako je projekat dobio izvođača, Komisija je utvrdila da “Brivu” krajem te godine Uprava nije dala uvid u dio tenderske dokumentacije, pa su u februaru 2025. naredili poništenje tendera, prenose Vijesti.

Drugi postupak je trajao od kraja marta do kraja aprila prošle godine i na njega su pristigle tri ponude i to kompanija “Euromont stil”, “Bemax” i “Briv Construction”. Uprava je utvrdila da ponude ovih firmi nisu bile ispravne i zatražila poništenje postupka, što je u žalbi sporio “Briv”. Komisija je ustanovila da kotorska kompanija nije pravilno ispunila izjavu, pa je tender zvanično poništen krajem septembra prošle godine.

Izgradnju zapadne obilaznice sufinansiraju Glavni grad i Uprava za saobraćaj, a po sporazumu potpisanom u septembru 2024. godine, Uprava plaća radove na objektima, formiranju trupa saobraćajnice, izgradnju atmosferske kanalizacije, kolovozne konstrukcije i saobraćajne signalizacije. Glavni grad finansira izradu i reviziju glavnog projekta, eksproprijaciju zemljišta, izgradnju vodovoda i kanalizaciju, instalacije jake i slabe struje, rekonstrukciju dalekovoda...

Premijer Milojko Spajić je kazao da je raspisivanje tendera za izgradnju zapadne obilaznice posljednji korak do početka radova.

On je to saopštio u septembru 2024. godine, tokom sastanka u Vladi sa direktorom “Monteputa” Milanom Ljiljanićem, direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vuksanovićem, kao i tadašnjom gradonačelnicom Podgorice Oliverom Injac, javljaju Vijesti.

Bulevar će imati trotoare sa obje strane, četiri trake, tri raskrsnice i jedan kružni tok, a gradi se kroz Sporazum o sufinansiranju, pri čemu Uprava finansira izgradnju saobraćajnice a Glavni grad eksproprijaciju zemljišta i izgradnju komunalne infrastrukture.

“Naše obaveze su bile pripreme projekta i tehničke dokumentacije, zatim eksproprijacija i komunalna infrastruktura. Mnogo je rada uloženo u prethodnim mjesecima i očekujemo da će dinamika ići po planu, te da će se uskoro krenuti sa izvođenjem radova na zadovoljstvo građana Podgorice”, naglasila je tada Injac i dodala da je riječ o prioritetnom infrastrukturnom projektu, koji će olakšati tranzit oko Podgorice.