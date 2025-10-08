Dušana Vlahovića mnogi u Italiji kritikuju. Ne i Antonio Di Natale za koga je on jedina realna opcija u napadu Juventusa.

Antonio Di Natale je stao u odbranu Dušana Vlahovića.

"Vlahović je bez sumnje prvi špic Juventusa. Bio je izvanredan u Fiorentini i od tada svake sezone ima dvocifren učinak. Nikada neće postići 30 golova u sezoni, ali i dalje je sjajan igrač, neko ko pravi razliku u Seriji A", rekao je Di Natale.

On je 2010. i 2011. godine sa 28 i 29 golova bio najbolji strelac Serije A, a sa 209 golova u prvom rangu italijanskog fudbala je šesti na večnoj listi. Sada ističe da Juventus ima velike osclacije u igri i da ne veruje da mogu do titule.

"Ne mislim da je Juventus spreman da osvoji titulu. Ali verujem da će se plasirati u Ligu šampiona i da će imati dobar rezultat u Evropi ove sezone. Dva remija protiv Borusije i Viljareala ne treba nipodaštavati. Trenutno se kritikuje njihova fiziologija. Kada ste Juventus i odigrate pet utakmica zaredom nerešeno, to je problem. Ali Tudor će se oporaviti, siguran sam", dodao je Di Natale.

Ne postoji hijerarhija u Juventusu

Najveći igrač u istorijhi Udinezea gleda fudbal i dalje i svestan je da italijanski fudbal nije ni bluzu dominacije iz devedesetih. Ipak gleda utakmice i smatra da će biti mnogo vatre u borbi za titulu. Doduše bez "stare dame".

"Još sam zaljubljen u fudbal, gledam ga sa strašću, iako više nije isti kao u moje vreme. Nema toliko kvaliteta u Italiji, Dopadaju mi se Napoli i Milan, ali pazite se Intera u borbi za Skudeto. Gasperinijeva Roma mi je prilično intrigantna. Ne postoji hijerarhija u napadu Juventusa. Dejvid i Openda su došli iz različitih liga, potrebno im je vreme. Svojevremeno sam imao saigrače različitih nacionalnosti u Udinezeu, ali oni koji su imali kvalitet, probili su se. Možda ne odmah, ali vremenom jesu", istakao je Di Natale.