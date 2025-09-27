Iako je napravio dobar uvod o formi Dušana Vlahovića, hrvatski influenser šokirao predlogom da Igor Tudor ošamari svog igrača i tako ga "probudi".

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović već godinama je jedan od najboljih fudbalera Juventusa, koji je svojevremeno za njega izdvojio ogroman novac i kupio ga iz Fiorentine u kojoj je blistao. Međutim, ima onih koji mu mnogo češće traže mane nego vrline, a ima i onih koji napadaju Vlahovića zbog svojih nerealnih očekivanja.

Sa druge strane, hrvatski influenser i fudbalski analitičar sa društvenih mreža poznat kao "Malajski Tapir" pokušavao je da pronađe rešenje za najveći problem koji Dušan Vlahović ima. Po njegovim rečima, to je kontinutet - jer se Dušanu dešava da tokom sezone nekoliko puta upadne i ispadne iz forme!

"Vlahoviću apsolutno nikad nije bio problem da zabije dva komada na tekmi kao sad protiv Dortmunda. Ili da zaređa par dobrih utakmica gde će biti prevaga. Vlahovića ubija to što nije konzistentan. Što mu glava, barem do sada, nije dala da održi taj nivo barem jednu sezonu - kako Bog zapoveda", počeo je analizu "Malajski Tapir".

Kada se izvuku podaci o prethodnih nekoliko sezona, uočava se jasan obrzaac. Dušan Vlahović na samom startu sezone bude u fantastičnoj formi, postigne nekoliko golova u nizu, a zatim uđe u period kada potpuno miruje. Na polovini sezone ponovo uhvati pravi ritam, a zatim kraj sezone dočeka bez golgeterske serije kakvu bi navijači želeli da vide.

"Vlahović je prošle sezone postigao četiri gola od šestog do devetog kola i onda je od desetog do 22. kola zabio samo jedan gol. Posle tog je zabio u dve utakmice koje je igrao, pa je onda od 27. sve do kraja sezone postigao opet samo jedan gol. Ista stvar se dogodila sezonu pre toga. Prva četiri kola, on postiže četiri gola i onda od petog do 16. kola postiže samo jedan gol. Upadne opet u dobru formu, sredinom sezone, postigne gomilu golova i na kraju opet od 27. do 38. kola postigne samo jedan gol. Ajmo dalje", rekao je "Tapir" i dodao: "Vlahović još jednom krene sa četiri gola u četiri utakmice, ali se dogodi da od 22. do 32. kola postigne nula golova. Ima nula asistencija! Iako je igrao skoro svaku utakmicu po 90 minuta. Zato sam i govorio do sada da Vlahoviću treba jedno veliko buđenje. Čak sam, mislim, rekao da je Tudor potencijalno taj tip koji ga može ošamariti par puta, da se ovaj vrati na fabrička podešavanja, kako Bog zapoveda".

Kako Vlahović igra ove sezone?

Iako je na početku sezone dobio ulogu rezerviste, Dušan Vlahović se fenomenalno snašao u novom takmičrskom ciklusu za Juventus. Na četiri meča Serije A odigrao je ukupno 168 minuta, a već na prvih 38 postigao je dva gola i učestvovao u pobedama protiv Parme i Đenove.

Takođe, Vlahović je za pola sata u Ligi šampiona upisao dva gola i asistenciju - u remiju (4:4) protiv Borusije iz Dortmunda. Iako je Juventus bio na konopcima, na kraju je osvojen voema važan bod kojim je tim iz Torina nastavio niz bez poraza na početku nove sezone.