Saša Lukić ćse povrijedio na utakmici Fulama i Bornmuta što je veliki problem za Dragana Stojkovića pred mečeve sa Albanijom i Andorom

Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Srbiju čekaju ključni mečevi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv Albanije i Andore i djeluje da SašaLukić neće moći da pomogne ekipi. Srpski vezista povrijedio se na meču između Fulama i Bornmuta. Samo je sjeo na travu u 12. minutu i bilo je jasno da je nešto ozbiljno u pitanju.

Neposredno prije toga Lukić je bio u svom kaznenom prostoru i tu je počeo da se drži za predeo oko zadnje lože. Krenuo je malo da se isteže, da bi posle kornera Bornmuta samo ostalo da sjedi na travi. Ubrzo je ušla lekarska ekipa i signalizirala je treneru Marku Silvi da je izmena neophodna.

Njega je zamijenio Tom Kerni već u 14. minutu meča, ali dosta brine način na koji je došlo do povrede. Obično povrede koje nastanu bez bilo kakvog kontakta znaju da budu mnogo ozbiljnije... Da ne prejudiciramo, Sašu čekaju dodatni pregledi i analize i možemo samo da se nadamo da ipak nije toliko ozbiljno kao što je djelovalo u prvi mah.

Koga je Piksi pozvao?

Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak za mečeve sa Albanijom (11. oktobar u Leskovcu) i Andorom (14. oktobar u Enkampu) i tu se nalaze četiri debitanta - Andrej Ilić, Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković i Dejan Zukić. Na spisku je naravno i Saša Lukić.

Pogledajte i kako izgleda spisak selektora Srbije: