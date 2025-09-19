Srpski napadač Dušan Vlahović je na impresivan način započeo novu sezonu.

Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Srpski napadač Dušan Vlahović je u sjajnoj formi. Postigao je četiri gola za Juventus od početka sezone, iako je uglavnom čekao šansu sa klupe. Najbolji utisak je ostavio u prvom kolu Lige šampiona kada je u remiju sa Borusijom Dortmund (4:4) postigao dva gola. Takođe, bio je strijelac jedinog gola za Srbiju protiv Letonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Koliko mu dobro ide govori i računica Italijana koji kažu da je Vlahović bolji od elitnih napadača evropskog fudbala - Kilijana Mbapea, Erlinga Holanda i Harija Kejna. Tačnije, Srbin daje najviše golova po minutu u svim takmičenjima na početku sezone 2025/26.

Od svih igrača koji su postigli četiri ili više golova do sada ove sezone, niko u Evropi ne postiže gol istom brzinom kao Vlahović, koji prosječno postiže gol na svakih 35 minuta.

Ako uzmemo u obzir da Kejn iz Bajern Minhena postiže gol na svakih 47 minuta, Haland prosječno postiže gol na svakih 70 minuta, dok Mbape prosečno postiže jedan gol na svakih 74 minuta, jasno je u kakvoj je formi Dušan.

Nazire se gdje će Vlahović

Srpski napadač je ostao u Juventusu uprkos spekulacijama da je završio svoju misiju u Torinu, ali nije stigla odgovarajuća ponuda ni za klub, ni za igrača. Očekuje se da narednog ljeta Vlahović bude tražena "roba". Vlahovićev ugovor ističe u junu 2026. godine i, a kako je nedavno javila "Gazeta Delo Sport", Barselona je ozbiljno zainteresovana da ga dovede i vide u njemu idealnu zamjenu za 38-godišnjeg Roberta Levandovskog. Pored Katalonaca, Dušana u svom timu žele Mančester junajted i Atletiko Madrid koji su se u poslednje vrijeme dovodili u vezu sa Srbinom.